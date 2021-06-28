Çankaya Üniversitesi - Son Dakika

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Online Kayıt Yenileme İşlemleri2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında yurtlarımıza öncelikli olarak yerleştirilecek olan eski öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri 8 Temmuz - 9 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılında ücretini yatıran ancak pandemi nedeniyle konaklama yapamayan öğrencilerimizin konaklama ve depozito ücretleri 2021-2022 eğitim-öğretim yılına aktarılmış olup bu öğrencilerimiz kayıt yenilemek için depozito ve ücret farklarını, belirtilen tarih aralığında Çankaya Üniversitesi Yurt Ücretleri Hesabınayatırarak, banka dekontlarını e-postayoluyla Müdürlüğümüze iletmeleri ve online kayıt yenileme formunu doldurmaları yeterli olacaktır. Final sınavları için yurtlarımızdan faydalanmış olan hazırlık öğrencilerimizin günlük ücretleri yurt ücretlerinden ayrıca mahsup edilecektir. Detaylı bilgi için Yurtlar Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz. Online Kayıt Yenileme Formu için Tıklayınız. Başvuru ve ücretlerle ilgili detaylı bilgi için TıklayınızDuyuru Ekleme Tarihi : 25. 06. 2021