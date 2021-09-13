Çankaya Üniversitesi 25. Yıl Turnuva Programı - Son Dakika
Üye Girişi

Çankaya Üniversitesi 25. Yıl Turnuva Programı

13.09.2021 23:53

Araştırma MerkezleriÇankaya Üniversitesi 25. Yıl Turnuva ProgramıÇankaya Üniversitesi 25. Yıl Kadın Basketbol Turnuvası 20-21-22 Eylül 2021 tarihlerinde Balgat Kampüs Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

Araştırma Merkezleri

Çankaya Üniversitesi 25. Yıl Turnuva Programı

Çankaya Üniversitesi 25. Yıl Kadın Basketbol Turnuvası 20-21-22 Eylül 2021 tarihlerinde Balgat Kampüs Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Çankaya Üniversitesi Kadın Basketbol Takımımızın, Üniversitemizin 25. eğitim öğretim yılı şerefine sahasında OGM Orman, BOTAŞ Spor ve Antalya 07 Basketbol takımlarını ağırlayacağı ve Covid-19 tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilecek turnuvaya tüm basketbol severler davetlidir.

TURNUVA PROGRAMI

1. GÜN - 20. 09. 2021

14. 00 OGM ORMAN - BOTAŞ

16. 30 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ - ANTALYA O7 BASKETBOL

2. GÜN - 21. 09. 2021

14. 00 BOTAŞ - ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

16. 30 ANTALYA O7 BASKETBOL - OGM ORMAN

3. GÜN - 22. 09. 2021

14. 00 ANTALYA O7 BASKETBOL. - BOTAŞ

16. 30 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ - OGM ORMAN

Duyuru Ekleme Tarihi : 13. 09. 2021 16: 50

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Çankaya Üniversitesi, basketbol, Balgat, Eylül, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Çankaya Üniversitesi 25. Yıl Turnuva Programı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 TCMB'den kredilere yönelik sadeleşme kararları! Aylık azami faiz oranı 2,89'a yükseltildi
00:46 Merkez Bankası'ndan yeni sadeleşme adımları! Kredi kartlarında gecikme faizi yüzde 2,13 oldu
00:40 Real Betis, Marc Bartra'yı Türk dizisi sahnesiyle duyurdu
00:39 Rize'de kira artışı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti
00:36 Real Betis, Marc Bartra transferini Türk dizisindeki sahne ile duyurdu
00:37 Kira artışı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti
00:33 Benzine Yeni Bir Zam Daha Geldi! Litre Fiyatı 36 Lirayı Aştı
00:28 Gece yarısı akaryakıta zam! Benzinin litresi 36 lirayı aştı
00:05 Diyarbakır'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti
00:03 Sokak köpekleri yaşlı adamı öldürüp cesedini parçaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2023 02:00:20. #1.11#
SON DAKİKA: Çankaya Üniversitesi 25. Yıl Turnuva Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement