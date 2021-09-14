Çankaya Üniversitesi 25. Yıl Turnuva Programı

Çankaya Üniversitesi 25. Yıl Kadın Basketbol Turnuvası 20-21-22 Eylül 2021 tarihlerinde Balgat Kampüs Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Çankaya Üniversitesi Kadın Basketbol Takımımızın, Üniversitemizin 25. eğitim öğretim yılı şerefine sahasında OGM Orman, BOTAŞ Spor ve Antalya 07 Basketbol takımlarını ağırlayacağı ve Covid-19 tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilecek turnuvaya tüm basketbol severler davetlidir.

Kaynak: Habermetre

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