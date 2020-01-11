Çankaya Üniversitesi: 76 - Galatasaray: 57 - Son Dakika
Son Dakika Spor Çankaya Üniversitesi: 76 - Galatasaray: 57 - Son Dakika Spor

Çankaya Üniversitesi: 76 - Galatasaray: 57

6 saat önce

Salon: AnkaraHakemler: Murat Ciner, Yiğit Emre Şimşek, Mesut ÖztürkÇankaya Üniversitesi: White 27, Derin Yaya 5, Zellous 18, Bahar Öztürk 15, Warley 6, Putnina 2, Tuğçe İnöntepe 3, Nilay AydoğanGalatasaray: Meltem Yıldızhan, Şerife Alperi Onar 7, Sude Yılmaz 4, Işıl Alben 2, Stankovic 6,...

Çankaya Üniversitesi: 76 - Galatasaray: 57, System.String[]

Salon: Ankara


Hakemler: Murat Ciner, Yiğit Emre Şimşek, Mesut Öztürk


Çankaya Üniversitesi: White 27, Derin Yaya 5, Zellous 18, Bahar Öztürk 15, Warley 6, Putnina 2, Tuğçe İnöntepe 3, Nilay Aydoğan


Galatasaray: Meltem Yıldızhan, Şerife Alperi Onar 7, Sude Yılmaz 4, Işıl Alben 2, Stankovic 6, Funda Nakkaşoğlu 8, Sinem Ataş, Hartley 14, Macaulay 10, Tilbe Şenyürek 6, İnci Güçlü


1. Periyot: 16-20


Devre: 36-26


3. Periyot: 57-39


Beş faulle çıkan: 38.51 Tuğçe İnöntepe (Çankaya Üniversitesi)


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Çankaya Üniversitesi, Bahar Öztürk, Emre Şimşek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:48 
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