Son Dakika Haberleri: Çankaya Üniversitesi, BB Adana Basketbol'u uzatmada devirdi!
Son Dakika Spor Çankaya Üniversitesi, BB Adana Basketbol'u uzatmada devirdi!

Çankaya Üniversitesi, BB Adana Basketbol'u uzatmada devirdi!

7 saat önce

Salon: AnkaraHakemler: İzel Deniz Pehlivan, Uygar Kurt, Samet ErdoğanÇankaya Üniversitesi: Tuğçe İnöntepe 5, Bahar Öztürk 9, Goodlett 20, White 27, Putnina 16, Derin Kaya 3, Nilay Aydoğan, Nazlıcan YalçındağBüyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: İrem Naz Topuz 4, Sera Özelçi 2, Dikaioulaku...

Çankaya Üniversitesi, BB Adana Basketbol'u uzatmada devirdi!, System.String[]

Salon: Ankara


Hakemler: İzel Deniz Pehlivan, Uygar Kurt, Samet Erdoğan


Çankaya Üniversitesi: Tuğçe İnöntepe 5, Bahar Öztürk 9, Goodlett 20, White 27, Putnina 16, Derin Kaya 3, Nilay Aydoğan, Nazlıcan Yalçındağ


Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: İrem Naz Topuz 4, Sera Özelçi 2, Dikaioulaku 11, Prince 17, Adams 26, Ivashchanka 6, Nuran Tutsak, Melis Uçar 2, Sevgi Tonguç,


1. periyot: 16-13


Devre: 39-34


3. periyot: 50-51


Normal süre: 66-66


Beş faulle çıkan: 35.28 İrem Naz Topuz (Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol)

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

basketbol, Adana, İzel, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 04:35 
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