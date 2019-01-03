Son Dakika Haberleri: Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in Katil Zanlısı H.i.h,...

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in Katil Zanlısı H.i.h,...

1 saat önce

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı H.İ.H, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in Katil Zanlısı H.i.h,..., System.String[]
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı H.İ.H, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.İ.H'nin babası Ö.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:33 Kaynak: AA

Hukuk Fakültesi, Çankaya Üniversitesi, Güncel
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