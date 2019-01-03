Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in Katil Zanlısı H.i.h,...
1 saat önce
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı H.İ.H, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı H.İ.H, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.İ.H'nin babası Ö.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:33 Kaynak: AA
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