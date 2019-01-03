Çankaya Üniversitesi'nde Eğitime Ara Verildi
1 saat önce
Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaşanan cinayetin ardından Akademisyen Ceren Damar Şenel'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Üniversitede eğitime ara verildiği açıklandı.
Ankara
'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
'nde yaşanan cinayetin ardından Akademisyen Ceren Damar Şenel'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Üniversitede eğitime ara verildiği açıklandı.
Ankara'da öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Akademisyen Ceren Damar Şenel'in cenazesi, olay yeri incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Konuyla ilgili Üniversiten yapılan açıklamada eğitime ara verildiği ve sınavların geçici olarak ertelendiğini aktarıydı. Balgat
Kampüsü Hukuk Fakültesinde yaşanan saldırıda Akademisyen Ceren Damar Şenel'in hayatını kaybettiğinin belirtildiği açıklamada, "Menfur saldırıda hayatını kaybeden öğretim elemanımıza, Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm üniversite camiasına sabır ve baş sağlığı dileriz. Üniversitemiz genelinde 1 gün ve Hukuk Fakültemizde 3 gün Senato kararı ile eğitime ara verilmiş, bu tarihlerde yapılacağı ilan edilen tüm sınavlar ertelenmiştir" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:25 Kaynak: İHA
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