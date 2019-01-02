Çankaya Üniversitesi'nde Öğrenci, Öğretim Üyesini Yaraladı
7 dakika önce
Çankaya Üniversitesi'nde öğrenci, öğretim üyesini yaraladı -Saldırgan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandıANKARA - Çankaya Üniversitesi Hukuku Fakültesi'nde aralarında tartışma çıkan bir öğrenci araştırma görevlisini yaraladı.
Çankaya Üniversitesi
'nde öğrenci, öğretim üyesini yaraladı
-Saldırgan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı
ANKARA - Çankaya Üniversitesi Hukuku Fakültesi'nde aralarında tartışma çıkan bir öğrenci araştırma görevlisini yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Çankaya Üniversitesi Balgat
Kampüsünde bulunan Hukuk Fakültesinde sınavda kopya çekmeyle ilgili hakkında tutanak tutulmasına kızan öğrenci Hasan İsmail
H. ve Araştırma Görevlisi Ceren D. arasında tartışma yaşandı. Hasan İsmail D., araştırma görevlisi Ceren D. yi hem bıçak hem de silahla yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:40 Kaynak: İHA
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