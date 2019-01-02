Son Dakika Haberleri: Çankaya Üniversitesi'nde Öğrenci, Öğretim Üyesini Yaraladı

Çankaya Üniversitesi'nde Öğrenci, Öğretim Üyesini Yaraladı

7 dakika önce

Çankaya Üniversitesi'nde öğrenci, öğretim üyesini yaraladı -Saldırgan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandıANKARA - Çankaya Üniversitesi Hukuku Fakültesi'nde aralarında tartışma çıkan bir öğrenci araştırma görevlisini yaraladı.

Çankaya Üniversitesi'nde öğrenci, öğretim üyesini yaraladı
-Saldırgan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı

ANKARA - Çankaya Üniversitesi Hukuku Fakültesi'nde aralarında tartışma çıkan bir öğrenci araştırma görevlisini yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsünde bulunan Hukuk Fakültesinde sınavda kopya çekmeyle ilgili hakkında tutanak tutulmasına kızan öğrenci Hasan İsmail H. ve Araştırma Görevlisi Ceren D. arasında tartışma yaşandı. Hasan İsmail D., araştırma görevlisi Ceren D. yi hem bıçak hem de silahla yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:40 Kaynak: İHA

Çankaya Üniversitesi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çin'in Yapay Güneşi 100 Milyon Santigrat Derece Sıcaklığa Ulaştı Son Dakika! Çankaya Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı

Bunalıma Giren Genç Kadın, 6 Yaşındaki Oğlunu Bıçaklayarak Öldürüp İntihara Kalkıştı Darp Olayına Karışan 3 Kişi, Ters Kelepçe Yapılarak Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 18:47:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankaya Üniversitesi'nde Öğrenci, Öğretim Üyesini Yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]