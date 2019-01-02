Son Dakika Haberleri: Çankaya Üniversitesi'nde Vahşet, Hocasını Göz Kırpmadan Öldürdü

Çankaya Üniversitesi'nde Vahşet, Hocasını Göz Kırpmadan Öldürdü

17 dakika önce İlandır

Çankaya Üniversitesi'nde vahşet, hocasını göz kırpmadan öldürdü ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü'nde akıl almaz bir olay yaşandı.

Çankaya Üniversitesi'nde vahşet, hocasını göz kırpmadan öldürdü ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü'nde akıl almaz bir olay yaşandı. Hukuk Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, Araştırma Göevlisi Ceren Damar'ı odasında önce bıçakladı sonra babasının beylik tabancası ile vurarak canice öldürdü.
Ankara'da akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü'nde kan donduran bir olay gerçekleşti. 4. Sınıf öğrencisi olduğu ifade edilen Hasan İsmail Hikmet, daha önce de kopya çektiği ve hakkında tutanak tuttuğu hocası Ceren Damar'ı odasında önce bıçaklayıp sonra babasına ait olduğu iddia edilen silahla vurarak öldürdü. Hikmet, son sınavda da kopya çektiği gerekçesi ile kağıdını alan Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın sınav sonrasında odasına giderek tartışmaya başladı. Sonrasında yaşanan arbede ile Damar, Hikmet tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Cani öğrenci bununla da yetinmeyerek, emekli emniyet mensubu olduğu öğrenilen babasının beylik tabancası ile birkaç el ateş ederek Damar'ı sevenlerinden ve hayattan kopardı.
KISKIVRAK YAKALANDI
Emniyet Genel Müdürlüğü Cinayet Şube Büro Amirliği ekipleri, Ankara'yı resmen kıskaca aldı. Okuldan Audi marka lüks aracı ile kaçan öğrenci Hikmet'i, ekipler kıskıvrak yakalandı. Katil zanlısı polis ekipleri tarafından Emniyete sevk edildi. Akıllara bir de, Hukuk Fakültesi okuyan bir öğrencinin kampüs içerisine kesici alet ve silahı nasıl soktuğu sorusu geldi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:40 Kaynak: İHA

Çankaya Üniversitesi, Çankaya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Bunalıma Giren Genç Kadın, 6 Yaşındaki Oğlunu Bıçaklayarak Öldürüp İntihara Kalkıştı Küçükköyspor Taraftarı Muhammed Yücel'in Öldürülmesiyle İlgili 12 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Çankaya Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı! Öğretim Görevlisi Odasında Öldürüldü Vicdansız Baba, Ödevini Yapmayan Çocuğunu Hastanelik Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 21:57:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankaya Üniversitesi'nde Vahşet, Hocasını Göz Kırpmadan Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]