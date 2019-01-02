Çankaya Üniversitesi
'nde vahşet, hocasını göz kırpmadan öldürdü ANKARA - Ankara
'nın Çankaya ilçesinde bulunan Çankaya Üniversitesi Balgat
Kampüsü'nde akıl almaz bir olay yaşandı. Hukuk Fakültesi
4. Sınıf öğrencisi Hasan İsmail
Hikmet, Araştırma Göevlisi Ceren Damar'ı odasında önce bıçakladı sonra babasının beylik tabancası ile vurarak canice öldürdü.
Ankara'da akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü'nde kan donduran bir olay gerçekleşti. 4. Sınıf öğrencisi olduğu ifade edilen Hasan İsmail Hikmet, daha önce de kopya çektiği ve hakkında tutanak tuttuğu hocası Ceren Damar'ı odasında önce bıçaklayıp sonra babasına ait olduğu iddia edilen silahla vurarak öldürdü. Hikmet, son sınavda da kopya çektiği gerekçesi ile kağıdını alan Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın sınav sonrasında odasına giderek tartışmaya başladı. Sonrasında yaşanan arbede ile Damar, Hikmet tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Cani öğrenci bununla da yetinmeyerek, emekli emniyet mensubu olduğu öğrenilen babasının beylik tabancası ile birkaç el ateş ederek Damar'ı sevenlerinden ve hayattan kopardı.
KISKIVRAK YAKALANDI Emniyet Genel Müdürlüğü
Cinayet Şube Büro Amirliği ekipleri, Ankara'yı resmen kıskaca aldı. Okuldan Audi
marka lüks aracı ile kaçan öğrenci Hikmet'i, ekipler kıskıvrak yakalandı. Katil zanlısı polis ekipleri tarafından Emniyete sevk edildi. Akıllara bir de, Hukuk Fakültesi okuyan bir öğrencinin kampüs içerisine kesici alet ve silahı nasıl soktuğu sorusu geldi