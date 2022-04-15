Çankaya Üniversitesi'nde Z Kuşağı Çalıştayı - Son Dakika
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Çankaya Üniversitesi'nde Z Kuşağı Çalıştayı

15.04.2022 15:23
Çankaya Üniversitesi'nde Z Kuşağı Çalıştayı

ÇANKAYA Üniversitesi'nde, 'Algı ve Olgularla Z Kuşağı Çalıştayı' düzenlendi.

ÇANKAYA Üniversitesi'nde, 'Algı ve Olgularla Z Kuşağı Çalıştayı' düzenlendi. Burada konuşan Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, "Gençliğin yargılanmaya değil; anlaşılmaya ihtiyacı olduğunu fark etmek gerekiyor" dedi.

Çankaya Üniversitesi'nde alanında uzman 16 konuğun katılımıyla 'Algı ve Olgularla Z Kuşağı Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayda, Z kuşağının ülkenin geleceğine yapacağı sosyal, siyasal, ekonomik katkılar ve üretecekleri değişim ele alındı. Burada konuşan Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, 65-80 doğumluların 'X kuşağı', 80-95 doğumluların 'Y kuşağı', 1995-2012 doğumluların ise 'Z kuşağı' olarak tanımlandığını belirterek, "Kuşaklar arası bilindik değer aktarım süreçleri bu tablo eşliğinde farklılaşıyor ve belki de popülizmin yükselişine de şahit olunan bu çağda, sırada Z kuşağı kadar Alfaların olduğunu da düşünürsek, yeni bir toplum sözleşmesi ihtiyacı ortaya çıkıyor. İnsanlığın karşılaştığı en farklı jenerasyon olarak tanımlanan Z kuşağının, davranışsal ve kültürel çeşitliliğini dikkate almak, ortak geleceğimizi şekillendirmek adına, gençliğin yargılanmaya değil; anlaşılmaya ihtiyacı olduğunu fark etmek gerekiyor. Kimi X ve Y'ler halen gençleri yönlendirme yahut endoktrinasyona tabi tutma hayalleri kursa da bilimsel veriler başka bir tablo sunuyor. Elbette kuşaklar arası deneyim paylaşımında başarı sağlayabilmek önemli, ancak bunun için başta eğitim sistemi olmak üzere yeni ihtiyaçlara göre tutum almak, gençler ve çocuklarla güçlü iletişim bağları inşa etme ihtiyacını fark ederek işe başlamak, radikal bir dönüşümü sahiplenmek gerekiyor" dedi.


Çankaya Üniversitesi'nde Z Kuşağı Çalıştayı
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Çankaya Üniversitesi, Zeynep Karahan Uslu, Z Kuşağı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çankaya Üniversitesi'nde Z Kuşağı Çalıştayı - Son Dakika


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