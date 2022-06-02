Çankaya Üniversitesi'nin 25 yıllık hikayesi, "25. Yıl Çeyrek Asır Belgeseli" ile anlatıldı - Son Dakika
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Çankaya Üniversitesi'nin 25 yıllık hikayesi, "25. Yıl Çeyrek Asır Belgeseli" ile anlatıldı

02.06.2022 15:14

Çankaya Üniversitesi'nin 25 yıllık hikayesi, "25. Yıl Çeyrek Asır Belgeseli" ile anlatıldıANKARA 1997 yılında kurulan Çankaya Üniversitesinin 25 yıllık hikayesi, "25. Yıl Çeyrek Asır Belgeseli" ile anlatıldı.

Çankaya Üniversitesi'nin 25 yıllık hikayesi, "25. Yıl Çeyrek Asır Belgeseli" ile anlatıldı

ANKARA 1997 yılında kurulan Çankaya Üniversitesinin 25 yıllık hikayesi, "25. Yıl Çeyrek Asır Belgeseli" ile anlatıldı. Belgesel için üniversitede geniş katılımlı lansman düzenlendi.

Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafından 1997 yılında kurulan Çankaya Üniversitesinin 25 yıllık hikayesi, "25. Yıl Çeyrek Asır Belgeseli" ile anlatıldı. Çankaya Üniversitesinin kuruluşundan bugüne kadar gösterdiği gelişim ve büyümenin anlatıldığı arşiv niteliğindeki belgeselin lansmanı, Merkez Kampüs Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Lansmana üniversitenin kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp, üniversite rektörü Prof. Dr. Can Çoğun, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı. Katılımcıların beraber belgeseli izlediği lansmanda bir konuşma gerçekleştiren Sıtkı Alp, vizyonlarının bir dünya üniversitesi olmak olduğunu anlattı.

"Üniversitemizde üretilen bilimsel bilgi sanayiye uyarlanabilir niteliktedir"

Sıtkı Alp, Çankaya Üniversitesinden bahsettiği konuşmasında şunlara yer verdi:

"Yabancı dille eğitim-öğretim yapan bir üniversite olarak vizyonumuz, uluslararası standartlarda kabul gören bir dünya üniversitesi olmaktır. Çankaya Üniversitesinde her biri kendi alanında başarılı, çağdaş, demokratik ve laik eğitim-öğretim anlayışını benimsemiş, modern bir kampüste eğitim-öğretim yapılmaktadır. Üniversitemizde, nitelikli eğitim-öğretim yapılmasını desteklemek için yetenekli ve çalışkan öğrencilere karşılıksız burslar verilmektedir. Her yıl kontenjanlarımızın vakıf üniversiteleri arasında ilk sıralarda dolması, mezunlarımızın özel sektörde, kamuda ve yurtdışında kolaylıkla iş bulması, üniversitemizde nitelikli eğitim-öğretim yapıldığının en açık göstergesidir. Üniversitemizde üretilen bilimsel bilgi; milli ekonomimize katkı sağlaması ve yüksek teknolojili üretimin desteklenmesi amacıyla sanayiye uyarlanabilir niteliktedir."

"Çankaya Üniversitesi Türkiye'nin en gelişmiş, en ileri gitmiş üniversitelerinden bir tanesi"

Çeyrek asrın kendileri için çok anlamlı olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Can Çoğun ise Çankaya Üniversitesinin Türkiye'nin en gelişmiş, en ileri gitmiş üniversitelerden biri olduğunu vurgulayarak, "Üniversitemiz son 20 yıldır çok büyük başarılara imza atmıştır. 11 bine yakın mezun verdik ve üniversite olarak da son 3 yılda dünyanın bilinen yayın ve sıralama kuruluşlarından birinden ilk Türkiye'deki birinci üniversite olarak eğitim araştırma ve diğer alanlarda saptandık. Hepimiz çok mutluyuz. Bugün bir kronolojik belgeselimiz ilk defa izlenecek ve çok büyük emeklerle hazırlandı. Türkiye'de Çankaya Üniversitesinin bu noktaya gelişiyle ilgili hikayeyi anlatan bir belgeseldir. Toplantımızın amacı budur. 25'inci yıl bizim için aslında köklü bir tarih. Bu nedenle bizim için anlamlı. Biz burada bilim ve disiplin konusunda söz de veriyoruz bu 25'inci yıl çalışmamız ve toplantımızla. Amacımız bu çizgide yürüyeceğimizi teyit etmek. Çankaya Üniversitesi gerek akademik gerek idari kadrosuyla artı fiziki mekanlarıyla Türkiye'nin en gelişmiş, en ileri gitmiş üniversitelerinden bir tanesi" diye konuştu. Rektör Çoğun, üniversite tercihi yapacak öğrencilere Çankaya Üniversitesi'ne davet etti.

"25. Yıl Çeyrek Asır Belgeseli" lansmanı, günün anısına katılımcıların hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Çankaya Üniversitesi'nin 25 yıllık hikayesi, 25. Yıl Çeyrek Asır Belgeseli ile anlatıldı
Çankaya Üniversitesi'nin 25 yıllık hikayesi, 25. Yıl Çeyrek Asır Belgeseli ile anlatıldı
Çankaya Üniversitesi'nin 25 yıllık hikayesi, 25. Yıl Çeyrek Asır Belgeseli ile anlatıldı
Çankaya Üniversitesi'nin 25 yıllık hikayesi, 25. Yıl Çeyrek Asır Belgeseli ile anlatıldı

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Kaynak: İHA

Çankaya Üniversitesi, Türkiye, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankaya Üniversitesi'nin 25 yıllık hikayesi, '25. Yıl Çeyrek Asır Belgeseli' ile anlatıldı - Son Dakika


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