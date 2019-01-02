Çankaya Üniversitesi Söğütözü Kampüsünde Bir Öğrencinin Öğretmeni Silahla Yaraladığı İddia Edildi
1 saat önce
IHAAW175157-GEN/02-01-2019- Çankaya Üniversitesi Söğütözü Kampüsünde bir öğrencinin öğretmeni silahla yaraladığı iddia edildi 02.01.2019 17: 51: 57 TSI NNNN.
IHAAW175157-GEN/02-01-2019
- Çankaya Üniversitesi Söğütözü
Kampüsünde bir öğrencinin öğretmeni silahla yaraladığı iddia edildi 02.01.2019 17: 51: 57 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:57 Kaynak: İHA
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