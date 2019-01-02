Son Dakika Haberleri: Çankaya Üniversitesi Söğütözü Kampüsünde Bir Öğrencinin Öğretmeni Silahla Yaraladığı İddia Edildi

Çankaya Üniversitesi Söğütözü Kampüsünde Bir Öğrencinin Öğretmeni Silahla Yaraladığı İddia Edildi

1 saat önce

IHAAW175157-GEN/02-01-2019- Çankaya Üniversitesi Söğütözü Kampüsünde bir öğrencinin öğretmeni silahla yaraladığı iddia edildi 02.01.2019 17: 51: 57 TSI NNNN.

Çankaya Üniversitesi Söğütözü Kampüsünde Bir Öğrencinin Öğretmeni Silahla Yaraladığı İddia Edildi, System.String[]
IHAAW175157-GEN/02-01-2019

- Çankaya Üniversitesi Söğütözü Kampüsünde bir öğrencinin öğretmeni silahla yaraladığı iddia edildi 02.01.2019 17: 51: 57 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:57 Kaynak: İHA

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