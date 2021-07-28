ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TANITIM GÜNLERİ BAŞLIYOR - Son Dakika
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ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TANITIM GÜNLERİ BAŞLIYOR

28.07.2021 18:20
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TANITIM GÜNLERİ BAŞLIYOR

Araştırma MerkezleriÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TANITIM GÜNLERİ BAŞLIYORTürkiye'nin köklü eğitim kurumu Çankaya Üniversitesi'nde Tanıtım Günleri, 31 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında yüz yüze ve online olarak düzenlenecek.

Araştırma Merkezleri

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TANITIM GÜNLERİ BAŞLIYOR

Türkiye'nin köklü eğitim kurumu Çankaya Üniversitesi'nde Tanıtım Günleri, 31 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında yüz yüze ve online olarak düzenlenecek. Üniversite tercih sürecinde aday öğrenci ve aileleri, hafta sonu dahil her gün 10. 00 ile 17. 00 saatleri arasında Eskişehir Yolu 29. Km'de bulunan Merkez Kampüs'ü ziyaret edebilecek.

YAŞAM ALANLARINI GÖREBİLECEKLER

Koronavirüs önlemleri altında, maske ve mesafe kuralı gözetilerek oluşturulan tanıtım alanlarında, akademisyenler, tanıtım ekibi ve bölüm öğrencileri, aday öğrenci ve ailelerine rehberlik edecek. Aday öğrenci ve aileleri; bölümler, burslar, yurtlar, sosyal imkanlar ve öğrenci kulüpleri gibi pek çok konuda sorularına yanıt bulurken, laboratuvarlar, kütüphane, spor merkezi, yurtlar ve derslikler gibi eğitim ve yaşam alanlarını da görme fırsatı yakalayacaklar.

ONLINE TANITIM DA YAPILACAK

Yüz yüze tanıtımın yanı sıra, akademisyenlerimiz ve tanıtım ekibimiz, online platformlarda da aday öğrencilerle bir araya gelecek. 31 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında her gün 11. 00 ve 13. 00 saatlerinde düzenlenecek online tanıtımlarda aday öğrenciler, Üniversitemiz ile ilgili bilgi sahibi olabilecek.

TERCİH REHBERLİĞİ HİZMETİ SUNULACAK

Tanıtım Günleri boyunca, aday öğrencilere 'tercih rehberliği hizmeti' de verilecek. Yüz yüze tanıtım için gelen aday öğrenciler, aldıkları puan ve sıralamayla hangi üniversitelere yerleşebileceklerine dair bilgilendirilecek.

TELEFONLA BİLGİ ALINABİLECEK

Üniversitemizi ziyaret etme fırsatı bulamayan aday öğrenci ve aileleri merak ettikleri her konuda Aday Öğrenci Danışma Hattından (0312 233 1521/22/23/24) ve Whatsapp Hattından (0531 306 65 47) bilgi alabilecek.

SERVİSLE ULAŞIM İMKANI

Eskişehir Yolu 29. km'de yer alan Merkez Kampüs'te düzenlenecek Tanıtım Günlerini ziyaret etmek isteyen ancak kendi imkanlarıyla kampüsümüze ulaşamayan aday öğrenci ve aileleri ücretsiz servislerimizden faydalanabilecek. Tanıtım Günleri boyunca, hafta içi ve hafta sonu Sıhhiye ve Balgat'tan hareket eden servislerle aday öğrenci ve aileleri kampüslerimize ulaşabilecek.

Geleceğinizi şekillendirecek başarılı bir tercih için 31 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında siz değerli aday öğrencilerimizi ve velileri, Tanıtım Günlerimize bekliyoruz.

Duyuru Ekleme Tarihi : 28. 07. 2021 13: 06

Kaynak: Habermetre
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Çankaya Üniversitesi, Üniversite, Eskişehir, Kampüs, Son Dakika

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