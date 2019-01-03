Çankaya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i, Önce Silahla Vuran, Ardından 17...
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IHAAW193849-ASA/03-01-2019- Çankaya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i, önce silahla vuran, ardından 17 bıçak darbesiyle öldüren Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., "kasten öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
IHAAW193849-ASA/03-01-2019
- Çankaya
Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i, önce silahla vuran, ardından 17 bıçak darbesiyle öldüren Hukuk Fakültesi
4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail
H., "kasten öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 03.01.2019 19: 38: 49 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:44 Kaynak: İHA
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