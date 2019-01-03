Son Dakika Haberleri: Çankaya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i, Önce Silahla Vuran, Ardından 17...

Çankaya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i, Önce Silahla Vuran, Ardından 17...

1 saat önce

IHAAW193849-ASA/03-01-2019- Çankaya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i, önce silahla vuran, ardından 17 bıçak darbesiyle öldüren Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., "kasten öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Çankaya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i, Önce Silahla Vuran, Ardından 17..., System.String[]
IHAAW193849-ASA/03-01-2019

- Çankaya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i, önce silahla vuran, ardından 17 bıçak darbesiyle öldüren Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., "kasten öldürme" suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 03.01.2019 19: 38: 49 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:44 Kaynak: İHA

Hukuk Fakültesi, Çankaya, 3. Sayfa
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