Son Dakika Haberleri: Çankaya üst üste 7. kez şampiyonluk gururu yaşadı
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Çankaya üst üste 7. kez şampiyonluk gururu yaşadı

6 saat önce

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü önemli bir rekora imza atarak arka arkaya 7. kez Türkcell Sesi Görenler B1 Hiç Görmeyenler Futbol Deplasmanlı Süper 1. Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı.

Çankaya üst üste 7. kez şampiyonluk gururu yaşadı, System.String[]

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü önemli bir rekora imza atarak arka arkaya 7. kez Türkcell Sesi Görenler B1 Hiç Görmeyenler Futbol Deplasmanlı Süper 1. Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı.


Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Çankaya GESK) önemli bir rekora daha imza attı. Türkcell Sesi Görenler B1 Hiç Görmeyenler Futbol Deplasmanlı Süper 1. Ligi'nin son maçında TURGED Spor'u, Ahlatlıbel Atatürk Parkı ve Spor Tesisleri'nde konuk ettiği maçı Çankaya, 1-0 kazandı. Haftalar önce şampiyonluğu garantileyen Çankaya Belediyesi sporcuları, galibiyetle tamamladıkları son maçlarında kupayı 7. müzesine götürmüş oldu.


Kupa futbolcuların ellerinde


Maçın ardından kupa töreni düzenlendi. Şampiyon takımın sporcularına kupayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ve Türkiye Futbol Federasyonu Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy birlikte verdi.


Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, 14 hafta süren ligi lider olarak tamamlamalarının ardından şampiyonluk yemeğinde Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner ile bir araya geldi. Güner, gurur yaşattıklarını ifade ettiği kulüp yönetici ve sporcularını kutlayarak teşekkür plaketi takdim etti. - ANKARA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:29 Kaynak: İHA
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