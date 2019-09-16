Son Dakika Haberleri: Çankaya'ya "turistik kardeş kentler"
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Çankaya'ya "turistik kardeş kentler"

1 saat önce

Çankaya Belediyesi ile Safranbolu ve Amasra belediyeleri arasında kardeş kent protokolü imzalandı.

Çankaya'ya

Çankaya Belediyesi ile Safranbolu ve Amasra belediyeleri arasında kardeş kent protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, imza protokolü kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve beraberindeki heyet, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ı ilçelerinde ziyaret etti.

Çankaya Belediyesinin imzaladığı protokoller ile Türkiye'deki kardeş kent sayısı 13'e ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taşdelen, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin iki güzide turizm merkezleri Ankara için büyük önem arz ediyor. Buralar hafta sonları Ankara ve çevre illerden gelen vatandaşlarımızın keyifli vakit geçirdikleri yerler. Her iki belediyemizle de bundan sonraki süreçte ortak projelere, hizmetlere imza atacağız. Bu iki kentimizde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin farkını ortaya çıkartacağız."

Çankaya Belediyesi, Safranbolu, Çankaya, Amasra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:56 Kaynak: AA
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