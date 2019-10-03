Çankaya'ya yeni parklar geliyor

Çankaya Belediyesi, sayısı 500'ü aşan park ve yeşil alanıyla Ankara'nın en yeşil ilçesi Çankaya'ya birbiri ardına yeni parklar kazandırıyor. Osman Temiz ve Alacaatlı mahallelerine kazandırılacak iki yeni parkın çalışmalarına başlandı.



Çankaya Belediyesi, ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. 500'den fazla park ve yeşil alanıyla Başkent'in en yeşil ilçesi olma özelliği taşıyan Çankaya'ya iki yeni park daha geliyor. Mutlukent Mahallesi'nde kısa süre önce açılışı yapılan Okyanus ve Deniz parklarının hemen ardından Osman Temiz ve Alacaatlı mahallelerinde yapımı süren parklar ilçenin yeşiline yeşil katacak. Vatandaşlara ferah bir yaşam alanı sunacak şekilde inşa edilen parklar, her yaştan insana hitap edecek özelliklere sahip olacak.



"En değerli arsalarımıza halkımız için park yapıyoruz"



Göreve geldiği andan itibaren park ve yeşil alan çalışmalarına büyük önem veren ve yaklaşık 71 yeni park yaparak halkın hizmetine sunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yapımı süren parkların da kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Taşdelen, "Halkımızın istekleri ve mutluluğu bizim için her şeyden önde geliyor, projelerimizi bu yönde üretiyoruz. İlçemizin en değerli arsalarını AVM yapmak yerine park yaparak halkımızın kullanımına sunuyoruz. Halkın parasının her bir kuruşunu namusumuz bilerek çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



7 bin 285 metrekare yeşil alan



Alacaatlı ve Osman Temiz mahallelerinde yapımına başlanan yeni parklar, ilçeye 12 bin 81 metrekare park alanı kazandıracak. Alacaatlı Mahallesi 4982. Cadde ile 498.1 Sokak arasında yapılan park, 6 bin 991 metrekare alana kuruluyor. 3 bin 950 metrekare yeşil alana sahip olacak parkta koşu yolu da bulunacak.



Osman Temiz Mahallesi'nde yapılan park ise iki bölümden oluşuyor. 5 bin 90 metrekare alana kurulan parkın yeşil alanı 3 bin 335 metrekare. Çocuk oyun alanı, basketbol sahası ve kondisyon alanı da bulunan park, 7 adet kamelyasının yanı sıra ahşap ve duvar bankları ile bölge halkına hizmet verecek. - ANKARA