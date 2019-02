Çankaya'yı Çankayalılarla Birlikte Yöneteceğim"

AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, 47 ilden büyük ilçede "5 adımda daha güzel bir Çankaya" parolasıyla, bisiklet ile ulaşım, yaşlılara özel demans köyü, hayvanlara evde bakım ve kültür sanat kompleksiyle vatandaşların yaşam standardını yükselteceğini söyledi.

Türkmen, Çankaya Seçim ve Koordinasyon Merkezi'nde, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yönelik çalışmalarını AA muhabirine anlattı.



Kültür sanat, sosyal kalkınma, insana dokunma, kentleşme ve yönetim anlayışının oluşturduğu projelerin "5 adımda daha güzel bir Çankaya" sloganı altında topladığını belirten Türkmen, ilçede vatandaşların ideolojisine bakmadan herkese eşit hizmet götüreceğini ifade etti.



Çankaya'yı tek merkezden yönetmeyeceğinin altını çizen Türkmen, "Hizmet eşitliğini sağlayabilmek için bölgelerde oluşturacağımız ek hizmet binalarıyla kendi yerinden yönetilmesini sağlayacağım. Ama her şeyden önemlisi mahalle meclisleri ile o mahallenin yerel özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre mahallelinin aldıkları kararları hayata geçireceğim. Yani Çankaya'yı Çankayalılar ile birlikte yöneteceğim." diye konuştu.



Kültür, sanat kompleksi yapacağız



Çankayalıların kültür sanatla ilgilenmeyi çok sevdiğine dikkati çeken Türkmen, ilçenin elde edeceği başarıların Ankara'yı dünya başkentleri arasında marka kent olarak ilk sıralara taşıyabileceğini belirtti.



Kültür sanat alanında çalışmalar yapmak isteyen Çankayalıların salonlar bulmakta zorlandığını dile getiren Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kültür sanatla ilgili çığır açmak istiyoruz. Sadece merkez değil, bir kompleks yapacağız. Geçmişten günümüze kadar geleneksel ve modern sanatların yanı sıra içerisinde kültürel öğelerin de bulunduğu komplekste sergi alanları, atölye çalışmaları ve profesyonel dersler verilecek. Ayrıca amatör çalışmalar yapmak isteyenler de kendine yer bulabilecek.



Kültür, sanat ve turizm ile ciddi anlamda istihdam yaratacağımızı düşünüyorum. 114 büyükelçilik ile dünyaya açılan kapımız Çankaya'dır. Kültür sanat kompleksimizde 114 büyükelçiliğimize de sergileme noktaları sağlayacağız. Bunun da bizim turizmimize ciddi anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yapacağımız kültür sanat etkinliklerimiz, Viyana kapılarından duyulacak diye düşünüyorum. Çünkü Viyana, mimarisiyle, konser salonlarıyla, etkinlikleriyle gerçekten bu konuda kendini aşmış bir kent. "



"Hayvanseverlerle dolu bir Çankaya var"



Yaşamı boyunca her dönemde bir sokak hayvanı sahiplendiğini aktaran Türkmen, hayvanların beslenilmediği ve kısırlaştırılmadığı takdirde sokakta yaşamak zorunda kaldığını kaydetti.



Evcil hayvanlara yönelik evde bakım hizmetini başlatacağını vurgulayan Türkmen, sözlerine şöyle devam etti:



"Veteriner hizmetlerini evlere taşımak istiyoruz. Çünkü hızlı yaşayan bir Çankaya var. Evdeki evcil hayvanlarımızı veterinere götürmek bize ciddi anlamda sorun olabiliyor. Biz bu hizmeti eve kadar getirmeyi planlıyoruz.



Onun dışında kent hayvanlarımız var. Kent hayvanlarımızın imkanlardan yararlanması için bazı sistemler geliştirdik. Hayvanseverlerle dolu bir Çankaya var. Bu konuda çok şanslıyız. Eminim vatandaşlarımızda bizlere yardımcı olmasıyla mutlu kent hayvanları olacak. Kamera görüntüleri ile sokak hayvanlarını vatandaşlarımızın denetlemesine açacağız. Çünkü hayvanlar bizim can dostlarımız."



Öğrenciler belediyenin bisikletleriyle okuldan eve gidecek



Çankaya'da bisiklet ile ulaşımı yaygınlaştıracağını aktaran Türkmen, sadece spor yapmak için değil, işe gidiş gelişlerde bisiklet kullanım sayısının arttıracağını vurguladı.



Bisiklet yolları yapacağını ve filolar ile anlaşmalar sağlayacağını belirten Türkmen, "Bisiklet filoları ile dönüşümü sağlayabiliriz. Diyelim ki üniversiteler bölgesinde öğrenci kardeşimiz bisiklet ile okuldan çıkıp metroya kadar gidecek. Bisikleti filoya teslim ederek metrosuna binecek. İndiği yerden de diğer filodan bisikletini alarak evine kadar gidebilecek." diye konuştu.



"Demans köyü Türkiye'de bir ilk olacak"



Emeklilerin ve yaşlıların keyifli vakit geçirebilecekleri özel alanlar oluşturacağını aktaran Türkmen, demans ya da halk arasındaki söylenişiyle bunama sorunu yaşayan hasta yaşlılar için bir köy kuracağını kaydetti.



Türkmen, "Demans köyü Türkiye'de bir ilk olacak. Demans ile mücadele eden yaşlılarımız sanki şehrin içerisinde kendi hayatlarını kendileri yaşıyormuş gibi olacak. Alış verişlerini kendileri yapacaklar. Kahveye oturacaklar, komşularını ziyaret edecekler. Yaşlılarımız aslında o köyün içerisinde yaşıyor olacaklar. Kaybolma riskleri olmayacak. Onların her türlü sağlıkla ilgili bakımları da üstlenilmiş olacak." ifadelerini kullandı.



AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen'in hazırladığı projelerin tanıtımı 25 Şubat'ta yapacak.

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

