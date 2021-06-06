Çankaya Yine Şampiyon - Son Dakika

Milli takım formasını üstün başarıyla taşıyan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Polonya'da devam eden Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'ndan başarıyla dönüyor.

Görme Engelliler Spor Kulübü'nün sporcusu Büşra Nur Tırıklı disk atma Avrupa Şampiyonu oldu. Hasan Hüseyin Kaçar ise 5 bin metrede Avrupa ikincisi oldu.

Polonya'da devam eden Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde disk atmada Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün sporcusu Büşra Nur Tırıklı Avrupa Şampiyonu olurken, 5 bin metre koşu yarışında Hasan Hüseyin Kaçar Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyayı ülkemize kazandırdı.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları kazandıkları başarılarla Tokyo 2021 A kotasını alırken, Türk Milli Takımı için verdikleri mücadele ile de tüm ülkenin gurur kaynağı oldu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Sporcularımızı yürekten kutluyorum. Sporcularımızın bundan sonra da yeni başarılara imza atarak ülkemizi gururlandıracaklarına inancım tamdır" dedi.