Çankaya Zabıtası bir yılda 58 bin denetim yaptı - Son Dakika

Çankaya Zabıtası bir yılda 58 bin denetim yaptı

08.01.2021 13:21

Çankaya Zabıtası bir yılda 58 bin denetim yaptı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: "Halkımızın sağlığı ve huzuru her şeyin önünde geliyor" Çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdüren Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, bir yıl boyunca 58 bin denetim gerçekleştirdi.

Çankaya Zabıtası bir yılda 58 bin denetim yaptı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen:

"Halkımızın sağlığı ve huzuru her şeyin önünde geliyor"

ANKARA - Çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdüren Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, bir yıl boyunca 58 bin denetim gerçekleştirdi. Korona virüs pandemisi nedeniyle ilçede sıkı bir denetim uygulayan Çankaya zabıtası geçtiğimiz yılın iki katı denetim yaptı.

Çankaya ilçesinde 124 mahallede hizmet veren zabıta, 2020 yılında 58 bin denetim gerçekleştirdi. Pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap, berber ve kuaför, inşaat gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmeleri denetleyen Çankaya zabıtası, vatandaşın sağlığı ve güvenliği için 7/24 esasına dayalı olarak çalışma yapıyor. Sağlığa tehdit oluşturabilecek uygulamalara göz yummayan ekipler, öncelikle işletmelerde bulunması zorunlu evrakları kontrol ediyor. İşletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, ilan, reklam ve vergi levhası tasdiklerini kontrol eden ekipler, gıda işletmelerindeki ürünlerin tazeliği ve son kullanma tarihlerini incelemeye de özen gösteriyor.

Korona virüs salgını nedeniyle işletmelerde denetimlerini arttıran ve geçtiğimiz yıla oranla iki kat daha fazla denetim yapan Çankaya zabıtası, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında kaymakamlık ve emniyet güçleri ile birlikte maske ve hijyen denetimleri gerçekleştirdi. Zabıta, pazaryerleri, kuaför ve berberler, güzellik salonları ile sıhhi işyeri gibi vatandaşların doğrudan temasta bulunduğu noktalarda 29 bin 120 denetim yaptı. Lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kuruyemiş, kasap, gayri sıhhi, eğlence, umumi temizlik, inşaat ve hafriyat, oto galeri işletmelerinde 27 bin 800 denetim yapan Çankaya zabıtası, bin 130 seyyar satışını sonlandırdı. Zabıta ayrıca Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde bulunan Destek Merkezi'ne 65 yaş ve üstü vatandaşlardan gelen market alışverişi ve ilaç ihtiyaçlarını da ulaştırdı.

Seyyara ve haksız rekabete geçit yok

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, halk sağlığını tehdit eden, haksız rekabet ortamı oluşturan her türlü faaliyetin karşısında olduklarını ve Çankaya halkına konforlu ve sağlıklı bir yaşam sunmak için çalıştıklarını dile getirdi. Alper Taşdelen, "Covid-19 nedeniyle zabıta ekiplerimiz 7/24 esaslı daha sıkı bir denetim uyguladı. Maske ve hijyen kurallarına yönelik denetimlerde azami özen gösterdik. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler de zabıta ekiplerimiz tarafından değerlendirilerek gerekli işlem ve uyarılar yapıldı. Halkımızın sağlığı ve huzuru her şeyin önünde geliyor. Özellikle halk sağlığını tehdit eden, hijyenden uzak ve yasal olmadığı halde seyyar satış yapanların faaliyetine son vermek konusundaki kararlılığımız da sürecek" diye konuştu.

Çankaya Zabıtası bir yılda 58 bin denetim yaptı
Çankaya Zabıtası bir yılda 58 bin denetim yaptı
Çankaya Zabıtası bir yılda 58 bin denetim yaptı
Çankaya Zabıtası bir yılda 58 bin denetim yaptı

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Market, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankaya Zabıtası bir yılda 58 bin denetim yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kongre baskını oldu koronavirüs unutuldu! ABD'de korkunç rekor; bir gün içinde 4 binden fazla insan öldü Acun Ilıcalı Mesut Özil çabasını doğruladı: Yakında güzel haberler alabiliriz Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompacı bir anda alevler içinde kaldı Küçük kızını istismar eden şahsın tutuklandığını gören anne veryansın etti: Yüzüne tükürmek istiyorum Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var? İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası         
13:53
Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi         
12:56
Bu başkan çok farklı! Yeri geliyor koli sırtlıyor, yeri geliyor tarlada tohum serpiyor Bu başkan çok farklı! Yeri geliyor koli sırtlıyor, yeri geliyor tarlada tohum serpiyor         
12:12
Adanaspor, Ankaraspor'un Adanaspor, Ankaraspor'un "koronavirüslü futbolcu oynattı" iddialarını yalanladı         
11:55
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyor Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyor         
11:25
Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor         
11:13
Bursaspor'un gözü Ozan Tufan transferinde! Dayanışma payı alacaklar Bursaspor'un gözü Ozan Tufan transferinde! Dayanışma payı alacaklar         
11:01
Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti         
10:11
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, lüks teknede tatil yapıyor Yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, lüks teknede tatil yapıyor         
09:53
Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var         
09:52
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Yol kenarında pilav satan seyyar satıcının tezgahına el konuldu, ortalık bir anda savaş alanına döndü Yol kenarında pilav satan seyyar satıcının tezgahına el konuldu, ortalık bir anda savaş alanına döndü         
09:23
Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı         
07:37
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 14:05:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankaya Zabıtası bir yılda 58 bin denetim yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei