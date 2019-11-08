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Çankaya zabıtası denetimde

6 saat önce

Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe sınırlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Çankaya zabıtası denetimde, System.String[]

Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe sınırlarında denetimlerini aralıksız sürdürüyor.


Sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinde 10 ayda 22 bin 43 denetim gerçekleştiren Çankaya Zabıtası, vatandaşlardan gelen talepleri de karşılıyor.


Huzurlu ve sağlıklı bir Çankaya için 7/24 görev yapan Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, 10 aylık çalışma döneminde 22 bin 43 denetim gerçekleştirdi. İşletmelerin vergi levhalarının ve ruhsatlarının yanı sıra imalathanelerin ve hizmet işletmelerinin hijyen denetimini yapan Ekipler, ruhsat kurallarına uymayan işletmelere idari yaptırım uyguladı. Pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap, berber ve kuaför, seyyar, işporta, inşaat gibi pek çok alanda vatandaşın sağlığı ve güvenliği için denetimlerini belli aralıklarla sürdüren Çankaya Zabıtası, işletmelerin; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ilan, reklam ve vergi levhası tasdikleri, gıda işletmelerindeki ürünlerin tazeliği ve son kullanma tarihlerini kontrol ediyor. Yapılan denetimlerde kural ve yasaya uymayan hallerde idari yaptırım uygulanıyor. Belediye Zabıta ekipleri, bu yıl içinde vatandaşlardan gelen çöp, gürültü, inşaat ve seyyar ile ilgili 13 bin 312 talep ve şikayeti de değerlendirdi.


Seyyara göz açtırılmıyor


Çankaya Belediyesi Zabıta ekiplerinin denetimlerine ilişkin açıklama yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, halk sağlığının her şeyinde önünde olduğunu belirterek, denetimleri taviz vermeden sürdüreceklerini söyledi. Taşdelen, "Günün her saati görev başında olan Zabıta ekiplerimiz, halk sağlığı ve güvenliği için gerekli işlemleri yerine getiriyor. Seyyar satıcılara yönelik Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile birlikte hareket ediyoruz. Bu yıl, hijyenden uzak ve yasal olmadığı halde seyyar satış yapan 1159 seyyarın faaliyetine son verdik" açıklamalarında bulundu.


Zabıta'ya 7/24 ulaşılabiliyor


İşletme açma düşüncesinde olanların tercihin ilk sırada yer alan Çankaya'da denetimlerini her yıl daha etkin bir şekilde sürdüren Çankaya Zabıtası, talep ve şikayetlerle ilgili bildirimde bulunmak isteyen vatandaşların 444 06 01 ve 230 75 51 numaralı telefonlardan ulaşabileceğini bildirdi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:40 Kaynak: İHA
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