Son Dakika Haberleri: Çankaya Zabıtasından 26 bin denetim
Son Dakika Güncel Çankaya Zabıtasından 26 bin denetim - Son Dakika

Çankaya Zabıtasından 26 bin denetim

6 saat önce

Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, Çankayalıların sağlık ve huzuru için ilçe genelinde denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Çankaya Zabıtasından 26 bin denetim, System.String[]

Çankaya Belediyesi Zabıta Ekipleri, Çankayalıların sağlık ve huzuru için ilçe genelinde denetimlerine aralıksız devam ediyor. 11 ayda 26 bin 194 denetim gerçekleştiren ekipler, vatandaşlardan gelen 15 bin 111 talep ve şikayeti de değerlendirdi.


Çankaya Belediyesinin Zabıta ekipleri, gündüz nüfusunun iki buçuk milyonu bulan Çankaya'da denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Pazaryeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kasap, berber ve kuaför, seyyar, işporta, inşaat gibi birçok alanda vatandaşın sağlığı ve güvenliği için denetim uygulayan Çankaya Zabıtası, iş yerlerinin vergi levhalarının ve ruhsatlarının yanı sıra imalathanelerin, hizmet işletmelerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını da denetledi. Zabıta, 11 ayda 26 bin 194 denetim işlemi gerçekleştirdi. Zabıta, halk sağlığına tehdit oluşturacak unsurları denetleyerek, kurallara uymayanlara idari yaptırım uyguladı. Zabıta yaptığı denetimlerde 11 bin 510 iş yerine uygunluk, 8 bin 11 iş yerine ihtar, 5 bin 236 iş yerine idari yaptırım tutanağı, bin 437 iş yerine de durum tespit tutanağı düzenledi.


Seyyarla mücadele


Halk sağlığını öncelik alarak 7/24 hizmet veren Çankaya Zabıtası, pazar yeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kuru yemiş, kasap, berber ve kuaför, oto galeri işletmeleri ile sıhhi, gayri sıhhi, eğlence, umumi temizlik, inşaat ve hafriyat alanında faaliyet gösteren işletmeleri denetliyor. 11 ay boyunca yaptığı denetimlerde bin 289 seyyar satıcının faaliyetine son veren Çankaya Zabıtası, seyyara geçit vermiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak seyyarla mücadele eden Çankaya Belediyesi, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiriyor. Zabıta, Çankayalıların gürültü, zamansız inşaat faaliyeti, sokak hayvanı gibi 15 bin 111 şikayet hakkında da işlem yaptı. Esnafın eksiklerini gidermelerine yönelik iyi niyetli tutum gösteren Çankaya Belediyesi Zabıtası, denetim öncesi bildirimde bulunarak eksiklerin giderilmesi konusunda da yardımcı oluyor.


Çankaya Belediyesi Zabıtasına, talep ve şikayetlerle ilgili bildirimde bulunmak isteyen vatandaşlar, 444 06 01 ve 230 75 51 numaralı telefonlardan ulaşabilir. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'nun dayısı vefat etti (2)
Cami tuvaletinde intihar girişiminde bulunan adam ağır yaralandı BEYOĞLU'NDA CAMİ TUVALETİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ Ahmet Davutoğlu'nun partisinin genel merkez binası belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 18:18:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankaya Zabıtasından 26 bin denetim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]