Çankaya Zabıtasından "Pandemi" denetimi - Son Dakika

Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri rutin denetimleri kapsamında da pazar yerleri, seyyar satıcılar, inşaat ve hafriyat işi yapılan yerlerde 7 bin 789 denetim gerçekleştirdi.

Çankaya Belediyesinin zabıta ekipleri, korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Çankaya Zabıtası, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusundaki denetimler kapsamında, AVM ve şehir içindeki iş yerlerini, Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü, Hıfzıssıhha personeli ile birlikte denetliyor. Denetimlerde iş yerleri çalışanlarına maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda alınan tedbirler hatırlatılıyor. Lokanta, pastane, kafe, kahvehane ve diğer işlerindeki denetimleri, kendi sorumluluk sahasındaki yerlerde gerçekleştiren Çankaya Zabıtası, emniyet güçleri ile birlikte taksiler ve park alanlarında da korona virüs önlemlerine yönelik denetim yapıyor. Yine buradaki denetimlerde de hijyen, maske, sosyal mesafe kurallarının uygulaması konularında kontroller yapılıyor.

Rutin denetimler sürüyor

Merkezi bir ilçe olması ve gündüz nüfusunun 2,5 milyonu bulması dolayısıyla Başkent'in en kalabalık ilçesi konumunda olan Çankaya'da rutin denetimlerini de sürdüren Zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiriyor. Ağustos ayında 7 bin 789 denetim gerçekleştiren Çankaya Zabıtası, yaptığı denetimlerde; 4 bin 818 iş yerine uygunluk tespit ederken, 2 bin 234 iş yerine de ihtarda bulundu. Zabıta, 626 iş yerine idari yaptırım tutanağı, 111 iş yerine de durum tespit tutanağı düzenledi.

Zabıta ekipleri Ağustos ayında gerçekleştirdikleri pazar yeri, lokanta, pastane, fırın, balıkçı, bakkal, market, kuruyemiş, kasap, berber ve kuaför işletmelerinin yanı sıra sıhhi, gayri sıhhi, eğlence, umumi temizlik, inşaat ve hafriyat, oto galeri işletmelerinde de denetim işlemi yaptı. Çankaya Zabıtası, seyyar satış yapan 109 kişiye idari yaptırım kararı ile maddi ceza uygulayarak satıştan men etti.

65 yaş ve üstüne hizmete devam

Çankaya Zabıtası denetimlerin yanı sıra 65 yaş ve üstü vatandaşlara da alışveriş hizmeti vermeye devam ediyor. Çankaya Belediyesi, pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve sütü vatandaşların kısıtlaması kaldırıldığı halde Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde kurulan Destek Merkezini arayan vatandaşlara bu hizmeti vermeyi sürdürüyor.

Vatandaşlar, 444 06 01 ve 230 75 51 numaralı telefonlardan başvurarak şikayet ve taleplerini bildirebiliyorlar. - ANKARA