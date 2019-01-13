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Çankayalı Babalar Eğitimde

1 saat önce

Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla Türkiye'nin ilk Mor Bayraklı yerel yönetimi olmaya hak kazanan Çankaya Belediyesi, daha önce 110 mezun verdiği "Babalık Destek Eğitimi Programı"nı yeni yılda yeniden başlattı.

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Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla Türkiye'nin ilk Mor Bayraklı yerel yönetimi olmaya hak kazanan Çankaya Belediyesi, daha önce 110 mezun verdiği "Babalık Destek Eğitimi Programı"nı yeni yılda yeniden başlattı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla Türkiye'nin ilk Mor Bayraklı yerel yönetimi olmaya hak kazanan Çankaya Belediyesi, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile birlikte düzenlediği "Babalık Destek Eğitimi Programı"nı yeni yılda tekrar başlattı. Çankaya Belediyesi Halk Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen eğitime belediye çalışanı babalar katıldı. AÇEV eğitmeni Celal İnal, verilen eğitimle farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını belirterek, "Eğitimlerimizde çocuklarıyla zaman geçiren, onlarla ilgilenen, gelişimlerine katkıda bulunan baba olmanın önemini anlatmayı hedefliyoruz" dedi.

3-6 ile 7-11 yaşları arasında çocukları olan babalara yönelik eğitimle babanın çocuk gelişimi konusunda bilgi edinmesi, aile içi her türlü şiddetin önlenmesi, aile içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, demokratik davranışların gelişmesi amaçlanıyor. Eğitim, şiddet içeren davranışların değiştirilmesini, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesini, babaların çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmasını da hedefliyor. Tamamı ücretsiz olacak eğitimlerde katılımcıların yüz yüze deneyim ve görüşlerini paylaştığı AÇEV eğitmenleri, yetişkin eğitimi yöntem ve tekniklerini uygulayacak. 10 hafta sürecek eğitim boyunca babaların edindiği bilgi ve becerileri toplumsal ilişkilerinde de kullanabilmesi için farklı çalışmalar da yapılacak. Söz konusu eğitime başvurmak isteyen babalar, Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne 458 89 00/3501 numaralı telefondan ulaşabiliyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:59 Kaynak: İHA

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