Çankayalı çocuklar Karagöz'le buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankayalı çocuklar Karagöz'le buluştu - Son Dakika

Çankayalı çocuklar Karagöz'le buluştu

6 saat önce

Çankaya Belediyesinden öğrencilere bir karne hediyesi de Karagöz ve Hacivat ile geldi.

Çankayalı çocuklar Karagöz'le buluştu, System.String[]

Çankaya Belediyesinden öğrencilere bir karne hediyesi de Karagöz ve Hacivat ile geldi. Çankaya'da 5 farklı okuldan 200'den fazla öğrenci "Karagöz Cadılar ve Hint Fakiri" oyununu Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde izledi.


Çankaya Belediyesinden öğrencilere müze gezisinden sonra bir karne hediyesi de Karagöz ve Hacivat ile geldi. Çankaya'da 5 farklı okuldan 200'den fazla öğrenci "Karagöz Cadılar ve Hint Fakiri" oyununu Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde izledi. Dünyaca ünlü sahne sanatçısı Haluk Yüce'nin yeniden yorumlayıp sahnelediği gölge oyunu, öğrencilerden büyük beğeni topladı. Müzikler ve sahne efektleri ile dikkat çeken oyunda Karagöz ve Hacivat'ın birbirinden ilginç ve komik diyalogları büyük alkış alırken, sanatçı Haluk Yüce, Karagöz müziklerini ve tekerlemelerini de çocuklara öğretti. Güncel şakalarla süslenen oyunla keyifli dakikalar geçiren çocukların neşesi ise görülmeye değerdi. - ANKARA

Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:43 Kaynak: İHA
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