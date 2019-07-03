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Çankayalı çocukların tenis merakı

2 saat önce

Çankaya Belediyesi'nin yoğun ilgi gören yaz spor okullarında bin 800 öğrencinin aldığı dersler hızla devam ediyor.

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Çankaya Belediyesi'nin yoğun ilgi gören yaz spor okullarında bin 800 öğrencinin aldığı dersler hızla devam ediyor.

Temel spor eğitimlerinin verildiği ve 7-14 yaş arası yaklaşık bin 800 öğrencinin katıldığı Çankaya Belediyesi Yaz Spor Okulu'nda en çok ilgi gören branşların başında tenis geliyor. Çankaya Belediyesi'nin her yıl düzenlediği yaz spor okullarında dersler tüm heyecanı ile devam ediyor. 7-14 yaş arası yaklaşık bin 800 öğrencinin katıldığı Çankaya Belediyesi Yaz Spor Okulu'nda en çok ilgi gören branşların başında tenis geliyor. Minik raketler tenis sporunun temelini yaz spor okulunda alırken, bu yıl 1 Temmuz'da başlayan ünlü Wimbledon Tenis Turnuvası'nda oynamanın hayalini şimdiden kuruyor.

9 Ağustos'ta sona erecek

Okulların kapanmasının ardından tatilini Ankara'da geçirecek 7-14 yaş arası çocuklara yönelik yaz spor okullarında tenisin yanı sıra futbol, basketbol, voleybol, yüzme ve karate branşları yer alıyor. Çocukların spor yaparken aynı zamanda sosyalleşerek kaliteli zaman geçirmesinin de hedeflendiği kurslarda, minik Çankayalılar başlıca dalların temel eğitimini alıyor. Alanında uzman eğitimciler tarafından verilen derslerle her yıl yoğun ilgi gören spor okulu bu yıl 9 Ağustos'ta sona erecek. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:02 Kaynak: İHA
Spor
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