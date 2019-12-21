Çankayalı fotoğrafçılar Beypazarı'nda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankayalı fotoğrafçılar Beypazarı'nda - Son Dakika

Çankayalı fotoğrafçılar Beypazarı'nda

6 saat önce

Çankaya Belediyesinin halka dokunan önemli hizmetlerinden Çankaya Evleri, kursiyerlerin hobi, kişisel gelişim kurslarından yararlanmasını sağlamanın yanı sıra kurs gördükleri alanlarda saha çalışması yapmasını da sağlıyor.

Çankayalı fotoğrafçılar Beypazarı'nda, System.String[]

Çankaya Belediyesinin halka dokunan önemli hizmetlerinden Çankaya Evleri, kursiyerlerin hobi, kişisel gelişim kurslarından yararlanmasını sağlamanın yanı sıra kurs gördükleri alanlarda saha çalışması yapmasını da sağlıyor.


Bilkent Çankaya Evi Dijital Fotoğrafçılık kursiyerleri, Beypazarı'na giderek öğrendiklerini sahada uygulama imkanı buldu.


Çankaya Belediyesinin Başkan Alper Taşdelen döneminde sayısını 27'ye çıkardığı Çankaya Evleri hem hobi ve kişisel gelişim ile meslek kurslarını ücretsiz görme imkanı buluyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor. İlçenin birçok semtinde bulunan Çankaya Evlerinde 100'e yakın kurs çeşidini Çankayalılarla buluşturan Belediye, katılımcıların öğrendiklerini pekiştirmelerine de olanak sağlıyor. Doğa fotoğrafları ve yöreye özgü materyalleri objektifinden yansıtma imkanı bulan Bilkent Çankaya Evi Dijital Fotoğrafçılık kursiyerleri Beypazarı'nda saha çalışması yaptı.


Çankaya Evinde aldıkları teknik eğitimleri pratikte uygulamanın çok daha verimli ve kalıcı olduğunu dile getiren kursiyerler, Beypazarı gezisinin hem sosyal açıdan hem de fotoğrafçılık açısından yararlı olduğunu belirttiler. Benzer çalışmaları zaman zaman yapacaklarını aktaran kursiyerler, Çankaya Evlerinin insan hayatına dokunan değerli mekanlar olduğunu eklediler.


Çankaya Evlerinin kursları arasındaki el sanatları ve hobi kursları içinde en büyük ilgiyi resim, dans, kağıt rölyef, örgü, takı tasarım, ahşap süsleme ve mefruşat gibi dersler görürken, kişisel gelişim kurslarından ilk sırayı bilgisayar işletmenliği alıyor. İşaret dili, diksiyon ve dijital fotoğrafçılık derslerinin de yoğun ilgi gördüğü Çankaya Evleri'nde İngilizce ve İspanyolca ise yabancı dil eğitiminde en çok talep edilenler arasında yer alıyor. Okuma yazma kurslarının da yoğun ilgi gördüğü Çankaya Evlerinde, meslek edindirme kursları arasında makyaj teknikleri ilk sırada yer alırken onu bilgisayarlı muhasebe, halkla ilişkiler ve sahne makyajı eğitimi izliyor. - ANKARA

Alper Taşdelen, Beypazarı, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:31 Kaynak: İHA
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