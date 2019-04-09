Son Dakika Haberleri: Çankayalı Öğrencilerden Masal Gibi Sergi

Çankayalı Öğrencilerden Masal Gibi Sergi

23 dakika önce

Çankaya evlerinde görsel sanatlar eğitimi alan 150 öğrencinin masal kahramanlarını resmettikleri "Bir Çankaya Masalı" sergisi yarın Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açılıyor.

Çankayalı Öğrencilerden Masal Gibi Sergi, System.String[]
Çankaya evlerinde görsel sanatlar eğitimi alan 150 öğrencinin masal kahramanlarını resmettikleri "Bir Çankaya Masalı" sergisi yarın Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açılıyor.

Kültür-sanat etkinlikleri ile Başkentin kalbi olan Çankaya, Nisan ayında birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Çankaya evlerinde görsel sanatlar eğitimi alan 5-12 yaş arası 150 öğrencinin masal kahramanlarını tablolarına aktardıkları "Bir Çankaya Masalı" sergisi yarın ( 10 Nisan 2019) Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açılıyor.

20 Nisan'a kadar açık

Çankaya evlerindeki eğitimlerde kara kalemden, akrilik boyaya kadar birçok teknikle ders alan öğrenciler, aynı zamanda ünlü sanatçıların eserlerini de tanıyor. Yoğun etkinliklerle geçen dönemin ardında öğrencilerin ortaya koydukları "masal kahramanları" temalı "Bir Çankaya Masalı" sergisi 20 Nisan'a kadar açık kalacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:23 Kaynak: İHA

10 Nisan, Zülfü Livaneli, Çankaya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Baba-Oğul Jokeyler, Birbirlerine Rakip Oldu! Seçimi Kaybeden HDP'li Sırrı Sakık'tan Çok Konuşulacak Çıkış: Milletvekillerimiz Bizi Yalnız Bıraktı Ünlü Şarkıcı Suavi, Yerel Seçim Tartışmasına Dahil Oldu, Hem CHP Hem de HDP'ye Selam Çaktı Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in İlk İşi, Ensar Vakfına Verilen Binayı Geri Almak Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 11:46:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çankayalı Öğrencilerden Masal Gibi Sergi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]