Çankayalı Öğrencilerden Masal Gibi Sergi
23 dakika önce
Çankaya evlerinde görsel sanatlar eğitimi alan 150 öğrencinin masal kahramanlarını resmettikleri "Bir Çankaya Masalı" sergisi yarın Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açılıyor.
Çankaya
evlerinde görsel sanatlar eğitimi alan 150 öğrencinin masal kahramanlarını resmettikleri "Bir Çankaya Masalı" sergisi yarın Zülfü Livaneli
Kültür Merkezi'nde açılıyor.
Kültür-sanat etkinlikleri ile Başkentin kalbi olan Çankaya, Nisan ayında birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Çankaya evlerinde görsel sanatlar eğitimi alan 5-12 yaş arası 150 öğrencinin masal kahramanlarını tablolarına aktardıkları "Bir Çankaya Masalı" sergisi yarın ( 10 Nisan
2019) Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde açılıyor.
20 Nisan'a kadar açık
Çankaya evlerindeki eğitimlerde kara kalemden, akrilik boyaya kadar birçok teknikle ders alan öğrenciler, aynı zamanda ünlü sanatçıların eserlerini de tanıyor. Yoğun etkinliklerle geçen dönemin ardında öğrencilerin ortaya koydukları "masal kahramanları" temalı "Bir Çankaya Masalı" sergisi 20 Nisan'a kadar açık kalacak. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:23 Kaynak: İHA
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