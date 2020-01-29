Çankayalılara beyin sağlığı egzersizleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankayalılara beyin sağlığı egzersizleri - Son Dakika

Çankayalılara beyin sağlığı egzersizleri

6 saat önce

Çankaya Belediyesi Sokullu Bahar Evi sakinleri, beynin belli bir yaştan sonra dinç ve sağlıklı kalmasını sağlayan Beyin Egzersizleri Atölyesi'nde hafızalarını güçlendiriyor.

Çankayalılara beyin sağlığı egzersizleri, System.String[]

Çankaya Belediyesi Sokullu Bahar Evi sakinleri, beynin belli bir yaştan sonra dinç ve sağlıklı kalmasını sağlayan Beyin Egzersizleri Atölyesi'nde hafızalarını güçlendiriyor.


Çankaya Belediyesi bünyesinde bulunan 7 Bahar Evinden birisi olan Sokullu Çankaya Evinin 50 sakinine Beyin Egzersizleri Atölyesi çalışması gerçekleştirildi. Forbrain Learning Center'ın eğitmenleri eşliğinde neşeli aktivitelere katılan Bahar Evi sakinlerine atölye çalışmaları sonunda sertifika verildi.


İnsanların beyin sağlığının yaşlarıyla uyumlu hale getirilmesine yardımcı olan Beyin Egzersizleri Atölyesi çalışmasına 12 hafta süreyle katılan Sokullu Bahar Evi sakinleri, çeşitli aktiviteler ile keyifli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.


İnsan beynini aktif hale getirmek amacıyla egzersiz yoluyla atölye çalışmalarına katılan Bahar Evi sakinlerine hafızayı kuvvetlendirme, konsantrasyon süresini artırma, odaklanmayı güçlendirme, görsel ve işitsel hafızayı kuvvetlendirme etkinlikleri verildi.


Yaşıtlarıyla atölye çalışmalarına katılan Sokullu Bahar Evi sakinlerine 12 haftalık eğitimlerin ardından sertifikaları verildi. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog Deprem bölgesine oyuncağını gönderen küçük çocuk, yazdığı notla herkesi duygulandırdı Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı yapıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 20:53:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankayalılara beyin sağlığı egzersizleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]