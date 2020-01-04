Çankayalının belediyedeki ilk adresi "hoş geldiniz masası" oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankayalının belediyedeki ilk adresi 'hoş geldiniz masası' oldu - Son Dakika

Çankayalının belediyedeki ilk adresi "hoş geldiniz masası" oldu

6 saat önce

Vatandaşı belediyenin bürokratik yapısından kurtaran Hoş Geldiniz Masası bir yıl içerisinde 94 bin 747 kişiye hizmet verdi.

Çankayalının belediyedeki ilk adresi

Vatandaşı belediyenin bürokratik yapısından kurtaran Hoş Geldiniz Masası bir yıl içerisinde 94 bin 747 kişiye hizmet verdi. Birim günde yaklaşık 400 kişiye 'hoş geldiniz' diyerek belediye işlemlerini kolaylaştırdı.


Çankaya Belediyesinin önemli hizmetlerinden biri olan Hoş Geldiniz Masası, 2019 yılında 94 bin 747 kişiye "Hoş Geldiniz" dedi. İşlemlerini bir an önce halledebilmesi, istediği bilgiye tek bir noktadan ulaşabilmesi adına vatandaşın ilk tercih adresi olan Hoş Geldiniz Masası, günde yaklaşık 400 kişiye hizmet etti.


Açıldığı günden bu yana vatandaştan tam puan alan Hoş Geldiniz Masası, ruhsat, imar, vezne, mali işlemler, dilekçe kabul gibi birimlerde hizmet veriyor. 2019 yılında vezne 26 bin 757, ruhsat denetim 18 bin 242, imar durum 15 bin 885, dilekçe kabul 12 bin 480, mali hizmetler 10 bin 379, imar evrak 9 bin 326, asfalt birimi ise bin 678 kişiye hizmet verdi.


Profesyonel 32 kişilik bir ekibin görev yaptığı Hoş Geldiniz Masası'nda işlem süresi 4 dakikayı aşmıyor. Vatandaşların belediyeden temin etmesi gereken evrakları tek bir noktadan kolayca temin etme rahatlığı sunan Hoş Geldiniz Masası, binalar için alım, satım ve kiraya verme işlemlerinde beyan edilmesi zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi için 1 Ocak 2020 tarihinin son olması nedeniyle Aralık ayında 11 bin 293 vatandaşa hizmet sundu. Vatandaşlar, Enerji Kimlik Belgesi başvurusu için gereken evrakları Belediyenin Hoş Geldiniz Masası'ndan kolaylıkla temin etti. - ANKARA

Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:14 Kaynak: İHA
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