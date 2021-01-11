Cankel ailesinin istinaf başvurusu reddedildi - Son Dakika

Muğlalı 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in Isparta'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Zafer Pehlivan'a mahkeme "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti. Cankel ailesinin avukatı Alev Öztürk'ün Zafer Pehlivan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi amacıyla yapmış olduğu istinaf başvurusu reddedildi.

Isparta'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüş, davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Zafer Pehlivan'a 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilmişti. Ardından kararı İstinaf Mahkemesine taşıyan Cankel ailesinin avukatı Alev Öztürk 'müebbet' yerine 'ağırlaştırılmış müebbet' başvurusu reddedildi. İstinaf Mahkemesi tarafından yerel mahkemenin müebbet hapis kararı onanmış oldu.

Avukat Alev Öztürk yaptığı açıklamada, "İstinaf Mahkemesi 6 günde müebbet hapis cezasını onadı. Bu jet karar hem aileyi, hem de Güleda'yı bir kez daha öldürdü. Katil için ağırlaştırılmış müebbet, Güleda Cankel için gerçek adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Sınırsızlık Meydanı'nda 12 Ocak'ta Güleda Cankel'in babasının da katılımıyla basın açıklaması yapılacak. - MUĞLA