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Çankırı 15 Temmuz'da tek yürek oldu - Son Dakika

Çankırı 15 Temmuz'da tek yürek oldu

15 Temmuz 2021 Perşembe 23:09
Çankırı 15 Temmuz'da tek yürek oldu, System.String[]

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda binlerce kişi meydanlarda bir araya geldi.

Çankırı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda binlerce kişi meydanlarda bir araya geldi.

Çankırı'da, 15 Temmuz hain darbe girişimin 5. yılında Kucaklama Taşı Kavşağı'ndan yürüyüş düzenlendi. Ellerindeki Türk bayrakları ile sloganlar atarak ilerleyen vatandaşlar, Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü. Daha sonrasında saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Tilavet sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı konuşmasına bağlanıldı.

Burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un unutturulmayacağının altını çizen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "15 Temmuz'u unutmadık ve unutturmayacağız. Çünkü ülkemizi milletimiz devletimiz tarihi boyunca çok sayıda ihanete maruz kalmış olsa da 15 Temmuz ülkemizin ekonomide, teknolojide, demokraside, hukukta ardı ardına atılımlar yaptığı uluslararası alanda söz sahibi olmaya başladığı devletler arenasında en üst lige yükselmek üzere büyük adımlara şahit olduğumuz bir dönemde yüce dinimizi kendisine perde kılanların din, eğitim ve öğretimi kendisine vitrin olarak kullananların, milletimizin milli manevi duygularını istismar edenlerin yine bu milletin silahlarıyla gerçekleştirmeye çalıştıkları bir ihanetti. O sebeple milletimizin devletimizin bu kutlu yürüyüşe hakim kalmış 15 Temmuz 2016 tarihinden beri devletimiz enerjisini maalesef FETÖ ile mücadeleye ayırmış, kurumsal yapılarımız zarar görmüş ve her açıdan bir gerileme yaşanmıştır. Ama inşallah bugünlerin geride kaldığına şahitlik ediyoruz" dedi.

"Bize düşen 15 Temmuz'da asıl amaçlananın ne olduğunu yeni nesle anlatmak"

Vali Ayaz, "Bize düşen 15 Temmuz'da asıl amaçlananın ne olduğunu yeni nesle her zaman anlatmak ve bir daha bu tuzağa düşmemelerini sağlamak olacaktır. İnşallah milletimiz kötü günlerini geride bıraktı. Önümüzdeki süreçte devletimiz her ne kadar bir akamete uğramış olsa da başladığı kutlu yürüyüşü gerçekleştirecek hedeflere ulaşacak ve yarınlarımızı, yarınlarımızın emanetçisi gençlerimize hep beraber inşallah inşa edip teslim edeceğiz. Duam odur ki Allah milletimize devletimize bir daha bu 15 Temmuz ve benzeri ihanetleri yaşatmasın, göstermesin" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz bütün millet fertlerimizin zaferidir"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, "5 sene önce Çankırı'mızda 15 Temmuz'u hep beraber bu meydanda yaşadık. Gerçekten 'Çanakkale geçilmez' dendiği gibi bugün hep beraber Türkiye geçilmez diyorsak, Allah'ın izniyle din ve devlet, vatan ve millet müdafaası hususunda Çankırı'nın yiğit evlatlarının şehadeti göze alarak meydana çıkması kendi iradesine sahip çıkması vatanına, devletine, ezanına, bayrağına sahip çıkma iradesi gerçekten başat rol oynamıştır. Nasıl Çankırı'da aziz ve asil hemşehrilerimiz bu fedakarlığı birlik beraberlikle ortaya koyduysa 81 vilayetteki aziz ve asil milletimizin bütün fertleri de bu noktada üzerine düşeni yaptığı için hep beraber bu günümüzü Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak meydanlarda milletçe hep beraber anıyoruz. 15 Temmuz o sebeple bütün millet fertlerimizin zaferidir. Bu zafere liderlik yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Tıpkı 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde dedelerimizin ninelerimizin Milli Mücadeleyi, Kurtuluş Savaşımızı vermek suretiyle özgür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduğumuz günlerin ruhunu istiklal ve istikbal mücadelemizi 5 sene önce milletçe tekrar ortaya koyduk" şeklinde konuştu.

Programda çeşitli dinletilerin ardından demokrasi nöbeti devam etti. - ÇANKIRI

Çankırı 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Çankırı 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Çankırı 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Çankırı 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Çankırı 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Çankırı 15 Temmuz'da tek yürek oldu

Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, Çankırı, Milli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çankırı 15 Temmuz'da tek yürek oldu - Son Dakika


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