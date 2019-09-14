Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı (4)
52 dakika önce
ÇANKIRI'DA SARSINTILAR DEVAM EDİYORÇankırı'nın Çerkeş ilçesinde sabah 3 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölge sallanmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:18 Kaynak: DHA
ÇANKIRI'DA SARSINTILAR DEVAM EDİYOR
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sabah 3 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölge sallanmaya devam ediyor. Bu depremlerin ardından saat 14.46'ya kadar büyüklükleri; 1.9 ile 4.3 arasında değişen 6 deprem daha meydana geldi. 4,3 büyüklüğünde yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede paniğe neden oldu.
Çankırı'da art arda iki deprem! Ankara'da da hissedildi Çankırı'da bir günde üç deprem meydana geldi Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e içinde "Maymuncuk" geçen yanıt Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 7 kuruş zam bekleniyor