Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı (4)

ÇANKIRI'DA SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sabah 3 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölge sallanmaya devam ediyor. Bu depremlerin ardından saat 14.46'ya kadar büyüklükleri; 1.9 ile 4.3 arasında değişen 6 deprem daha meydana geldi. 4,3 büyüklüğünde yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede paniğe neden oldu.

