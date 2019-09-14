Son Dakika Haberleri: Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı (4)
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Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı (4)

52 dakika önce

ÇANKIRI'DA SARSINTILAR DEVAM EDİYORÇankırı'nın Çerkeş ilçesinde sabah 3 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölge sallanmaya devam ediyor.

Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı (4), System.String[]

ÇANKIRI'DA SARSINTILAR DEVAM EDİYOR
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sabah 3 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölge sallanmaya devam ediyor. Bu depremlerin ardından saat 14.46'ya kadar büyüklükleri; 1.9 ile 4.3 arasında değişen 6 deprem daha meydana geldi. 4,3 büyüklüğünde yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede paniğe neden oldu.


Çankırı, Çerkeş, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:18 Kaynak: DHA
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