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Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı

1 saat önce

Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı (5)ÇANKIRI'DA 4.1 VE 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREMÇankırı'nın Çerkeş ilçesinde, sabah 3 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor.

Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı (5)

ÇANKIRI'DA 4.1 VE 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, sabah 3 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor. Çankırı'da akşam saatlerinde 4 dakika arayla 4.1 ve 3.7 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Saat 21.08'de meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem şehirde paniğe neden oldu. 4 dakika sonra meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem ise şehir merkezinde hissedildi.

Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı

Çankırı, Çerkeş, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:15 Kaynak: DHA
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