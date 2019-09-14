Son Dakika Haberleri: Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı (6)
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Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı (6)

41 dakika önce

ÇANKIRI'DA SARSINTILAR SÜRÜYORÇankırı'nın Çerkeş ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan depremler devam ediyor.

Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı (6), System.String[]

ÇANKIRI'DA SARSINTILAR SÜRÜYOR
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan depremler devam ediyor. İlçede sabah meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından saat 14.46'ya kadar büyüklükleri; 1.9 ile 4.3 arasında değişen 6 deprem oldu. Akşam saatlerinde 4 dakika arayla olan 4.1 ve 3.7 büyüklüğündeki iki depremden yaklaşık bir saat sonra 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ardı ardına meydana gelen depremler, ilçede paniğe neden oldu.


Çankırı, Çerkeş, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:50 Kaynak: DHA
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