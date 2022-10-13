Çankırı 3. sayfa haberi | Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Çankırı 3. sayfa haberi | Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı

13.10.2022 23:14
Çankırı 3. sayfa haberi | Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı

Çankırı habere göre Çankırı'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, farklı suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

Çankırı'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, farklı suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda, 'silahla tehdit', 'kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşyalar hakkında hırsızlık', 'tehdit', 'basit yaralama', 'askeri ceza kanununa muhalefet' suçlarından aranan 7 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanırken, 6'sı ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Korgun İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde de 'basit yaralama' suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, Çankırı il merkezi ve ilçelerde polis ekipleri tarafından 15 ayrı noktada yol denetimi yapıldı. 42 polis memurunun katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde 332 şahıs ve 113 araç kontrol edildi. Kusurlu bulunan araç sürücülerine toplam 6 bin 667 TL para cezası kesildi. - ÇANKIRI

YORUMLAR
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41 yıl hapis cezası bulunan şahıs böyle yakalandı 41 yıl hapis cezası bulunan şahıs böyle yakalandı KAYSERİ'DE, 41 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI KAYSERİ'DE, 41 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çankırı 3. sayfa haberi | Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çankırı 3. sayfa haberi | Çankırı'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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