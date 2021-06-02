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Çankırı, Avrupa 3.Sü Fatih Özgen'i Bağrına Bastı - Son Dakika

Çankırı, Avrupa 3.Sü Fatih Özgen'i Bağrına Bastı

02.06.2021 14:18
Çankırı, Avrupa 3.Sü Fatih Özgen'i Bağrına Bastı, System.String[]

Çankırı, Avrupa 3. sü Fatih Özgen'i Bağrına BastıÇankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Avrupa üçüncüsü olan milli güreşçi Fatih Özgen'i başarısına yakışır bir şekilde karşıladı.

Çankırı, Avrupa 3. sü Fatih Özgen'i Bağrına Bastı

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Avrupa üçüncüsü olan milli güreşçi Fatih Özgen'i başarısına yakışır bir şekilde karşıladı. Turnuvanın ardından memleketine dönen başarılı güreşçiyi, Esen ile birlikte karşılamaya katılan sporcular bağrına bastı.

Çankırı güreşinin çimentosu Çankırı Belediyespor Kulübü'nün yetiştirdiği Fatih Özgen, büyük gururla memleketine döndü. Başarıları ile milli takım kadrosunda yer alan genç güreşçi, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen U15 Serbest Güreş Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek Avrupa 3. sü oldu.

Milli takım kadrosuna girerek uluslararası bir şampiyonada 68 kg'da yarışan Özgen, başarısı ile bir kez daha hem adından söz ettirdi hem de ülkesini ve memleketini sevindirdi.

Özgen ve sporcuları Meclis Salonu'nda ağırlayan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, şampiyonlukları ile göz dolduran genç güreşçisi Fatih Özgen'i Çankırı halkı adına karşılayarak tebrik etti. Başkan Esen, ülkesine ve memleketine büyük gurur yaşatan başarılı güreşçi Fatih Özgen'i ödüllendirdi. Esen, "Kulüp çalışmalarımız içerisinde göğsümüzü en çok kabartan güreş branşı olmuştur. Ata sporumuzda mili takım kadrosunda yer alan sporcularımızı görmek gençlerimizin spor dallarına daha fazla yönlendirilmesi yönünde bizleri teşvik ediyor. Fatih Özgen, azimli çalışması sayesinde alnının teri ile girdiği tüm müsabakalardan başarı ile çıkmasını bildi. İstikrarlı yükselişi ve aldığı ödüller ile güvenimizi ve desteğimizi sağlamlaştırdı. Zaten Seyfettin Karadeniz gibi önemli şampiyonluklar elde etmiş Antrenörümüze de kendisi gibi başarılı genç güreşçiler yetiştirmek yakışırdı. Bu başarıda büyük katkısı olan Seyfettin Hocamız başta olmak üzere ailesine ve emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı amcaları olarak sporcularımıza elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. Fatih Özgen ile gurur duyduğumuzu Çankırı halkı adına bir kez daha vurgulamak istiyorum. " dedi.

"Sana Rakip Olamam Ama Geçmişte Ben de Güreştim"

Özgen ve genç güreşçiler ile bol bol sohbet eden Esen, "Sana rakip olamam ama geçmiş dönemde ben de güreştim. Geldiğimiz noktada ata sporumuzdaki başarı bizi ayrı mutlu ediyor. Memleketimizin çocukları çok yetenekli, yeter ki fırsat verelim. 2020 yılında tüm dünyada hiç hesap edilemeyen bir salgın ile karşı karşıya kaldık. İnşallah normalleşme süreci ile birlikte kulübümüz bünyesinde daha fazla çalışmalar yapacağız. Geçmiş dönemde spor ile uğraşmış bir amcanız olarak desteğimiz artarak devam edecek. Derslerinizde de başarı isterim. Bu şehre ve ülkeye borcumuzu ancak başarılı olarak ödeyebiliriz. " şeklinde konuştu.

Esen'in ilgisi ve desteği, bu alanda yetişen sporcuları da yüreklendirdi.

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İsmail Hakkı Esen, Milli Güreşçi, Fatih Özgen, Çankırı, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Çankırı, Avrupa 3.Sü Fatih Özgen'i Bağrına Bastı - Son Dakika


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