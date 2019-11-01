Son Dakika Haberleri: Çankırı bağdadi'nin özel hizmetini yapan örgüt üyesi, çankırı'da yakalandı
Son Dakika Güncel Çankırı bağdadi'nin özel hizmetini yapan örgüt üyesi, çankırı'da yakalandı

Çankırı bağdadi'nin özel hizmetini yapan örgüt üyesi, çankırı'da yakalandı

6 saat önce

Bağdadi'nin özel hizmetini yapan örgüt üyesi, Çankırı'da yakalandıÇankırı'da polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütünün öldürülen lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişinin de aralarında bulunduğu 3'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı.

Bağdadi'nin özel hizmetini yapan örgüt üyesi, Çankırı'da yakalandı

Çankırı'da polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütünün öldürülen lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişinin de aralarında bulunduğu 3'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birisinin örgütün öldürülen elebaşı Ebubekir El-Bağdadi'nin özel hizmetlerini yaptığı öğrenildi. Ayrıca şüpheliler arasında terör örgütü içinde 'emir' düzeyinde bulunan yöneticilerin bulunduğu bildirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdrlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Çankırı bağdadi'nin özel hizmetini yapan örgüt üyesi, çankırı'da yakalandı

Ebubekir El Bağdadi, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:36 Kaynak: DHA
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Çankırı'da Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişi yakalandı
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