Çankırı bağdadi'nin özel hizmetini yapan örgüt üyesi, çankırı'da yakalandı

Bağdadi'nin özel hizmetini yapan örgüt üyesi, Çankırı'da yakalandı

Çankırı'da polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütünün öldürülen lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin özel hizmetini yapan bir kişinin de aralarında bulunduğu 3'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında belirlenen adreslere sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birisinin örgütün öldürülen elebaşı Ebubekir El-Bağdadi'nin özel hizmetlerini yaptığı öğrenildi. Ayrıca şüpheliler arasında terör örgütü içinde 'emir' düzeyinde bulunan yöneticilerin bulunduğu bildirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdrlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.