Protokol kapsamında rehabilitasyon merkezi bünyesinde engelliler tarafından oluşturulan ekip, uzman personel gözetiminde kamu kurum ve kuruluşların bahçelerinde bahçe düzenlemesi, ağaç bakım ve aşılanması, zirai ilaçlama ve çimli alanların bakımını gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

Mehmet Zahid, Şabanözü, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çankırı'da engellilere yönelik tarımsal rehabilitasyon protokolü imzalandı - Son Dakika

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