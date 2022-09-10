Çankırı'da engellilere yönelik tarımsal rehabilitasyon protokolü imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı'da engellilere yönelik tarımsal rehabilitasyon protokolü imzalandı

10.09.2022 14:16
Çankırı'da engellilere yönelik tarımsal rehabilitasyon protokolü imzalandı

Çankırı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Şabanözü Kaymakamlığı arasında tarımsal rehabilitasyon protokolü imzalandı.

Çankırı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Şabanözü Kaymakamlığı arasında tarımsal rehabilitasyon protokolü imzalandı.

Kaymakamlıkta düzenlenen törende Kaymakam Mehmet Zahid Uzun ile Merkez Müdürü Ulaş Aracı tarafından protokole imza atıldı.

Protokol kapsamında rehabilitasyon merkezi bünyesinde engelliler tarafından oluşturulan ekip, uzman personel gözetiminde kamu kurum ve kuruluşların bahçelerinde bahçe düzenlemesi, ağaç bakım ve aşılanması, zirai ilaçlama ve çimli alanların bakımını gerçekleştirecek.

Kaymakam Uzun, asıl amaçlarının merkezde bulunan engellilerin kurum dışında nitelikli zaman geçirmeleri, toplum içinde değer üreten bireyler haline gelmeleri olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Vefat eden Kıbrıs gazisi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı Vefat eden Kıbrıs gazisi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı MHP İl Başkanlığı ilçe ziyaretleri yapacak MHP İl Başkanlığı ilçe ziyaretleri yapacak
Kaynak: AA

Mehmet Zahid, Şabanözü, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da engellilere yönelik tarımsal rehabilitasyon protokolü imzalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:25 Eminönü'nde genç kadınları taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı
13:08 Bahçeli, nikah şahidi olarak katıldığı düğünde geline altın bilezik taktı
12:12 İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası 3. Charles'ın "kral" ilan edilişi böyle duyuruldu: Kraliçe öldü, çok yaşa kral!
11:59 İmamoğlu, 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili konuştu: Şoför feryat ederek "Kötü oluyorum, ambulans çağırın" diyerek baygınlık geçirmiş
11:38 Soyer'in Osmanlı sözlerine Bahçeli'den zehir zemberek açıklama: Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, devşirme hastalığıdır
10:56 Bakan Nebati'den Kur Korumalı Mevduat uygulaması açıklaması: Uygulama 1,3 trilyon liralık hacmi geçti, yatırımcı sayısı 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı
10:52 Metrobüs kazası sonrası sözleriyle tepki çeken üye için AK Parti Avcılar Gençlik Kolları'ndan ilk açıklama: Sehven hatalı cümle kullanmıştır
10:28 İsrail basınından bomba iddia: Türkiye'deki 160 bin sığınmacı, konvoy oluşturarak Avrupa'ya geçecek
10:14 Oyuncu Berrak Tüzünataç, Sinan Çetin'in oğlu için Rafael Çetin'in kısa filmi için çıplak poz verdi
10:10 Kılıçdaroğlu, "HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Gürsel Tekin hakkında konuştu: Yetkisi olmayan konuda konuşmuş, kendi düşüncesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 14:16:41. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da engellilere yönelik tarımsal rehabilitasyon protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement