ÇANKIRI Balkonda silkelenen halının üniversitelinin üzerine düşme anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇANKIRI Balkonda silkelenen halının üniversitelinin üzerine düşme anı kamerada - Son Dakika

ÇANKIRI Balkonda silkelenen halının üniversitelinin üzerine düşme anı kamerada

6 saat önce

Balkonda silkelenen halının üniversitelinin üzerine düşme anı kameradaÇANKIRI'da, üniversite öğrencisi Serhad Apaydın'ın (20) üzerine, 3'üncü kattaki evin balkonunda silkelenen halı düştü.

Balkonda silkelenen halının üniversitelinin üzerine düşme anı kamerada

ÇANKIRI'da, üniversite öğrencisi Serhad Apaydın'ın (20) üzerine, 3'üncü kattaki evin balkonunda silkelenen halı düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Apaydın, yara almadan kurtuldu.

Olay, dün öğle saatlerinde, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Üsteğmen Erdem Öztürk Sokak üzerinde meydana geldi. Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencisi Serhad Apaydın, çiçek dükkanı işleten arkadaşının yanına gitti. Bir ara iş yerinden dışarıya çıkan Apaydın'ın üzerine, 3'üncü kattaki evin balkonunda ev sahibi kadının silkelerken elinden kurtulan halı düştü. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Apaydın yara almadan kurtuldu.

Olayı anlatan Apnaydın, "Dışarıya çıktığım anda halı düştü başıma. Nasıl oldu ben de anlayamadım, şok oldum. Çok şükür bir şey olmadı" diye konuştu. Apaydın, olaydan sonra halının sahibinin halıyı almaya geldiğini belirterek, kendisinden helallik aldığını da sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)

ÇANKIRI Balkonda silkelenen halının üniversitelinin üzerine düşme anı kamerada

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:04 Kaynak: DHA
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