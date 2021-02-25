Çankırı Belediye Başkanı Covid-19 aşısı oldu - Son Dakika

Çankırı Belediye Başkanı Covid-19 aşısı oldu

25.02.2021 17:13
Çankırı Belediye Başkanı Covid-19 aşısı oldu, System.String[]

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen aşılama programına uyan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Devlet Hastanesine giderek ilk doz korona virüs aşısını oldu. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başkan Esen, "Ülkemiz, salgın sürecinde aşı politikasını istikrarlı bir şekilde uygulayan ülkelerden oldu. Sağlık ekiplerimiz, kar kış demeden evinden çıkamayan büyüklerimizin ayağına kadar giderek onlara aşı imkanı sağladı. Sırası gelince herkesin aşıyı yaptırmasının salgını yenmekte önemli olduğunu düşünüyorum. Aşımızı olsak dahi rehavete kapılmak yok; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edeceğiz. Bu zorlu sürecin hep birlikte üstesinden gelerek sağlıklı ve rahat günlerimize bir an evvel kavuşmamamızı diliyorum" dedi. - ÇANKIRI

Çankırı Belediye Başkanı Covid-19 aşısı oldu

İsmail Hakkı Esen, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankırı Belediye Başkanı Covid-19 aşısı oldu - Son Dakika


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