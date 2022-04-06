Çankırı Belediye Başkanı Esen AA'nın kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Çankırı Belediye Başkanı Esen AA'nın kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 11:29
Çankırı Belediye Başkanı Esen AA'nın kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

Esen, kent merkezindeki dijital panoda ve sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.

Esen, mesajında, "Yüce Türk milletinin sesini 102 yıldır dünyaya en hızlı şekilde duyuran Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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İsmail Hakkı Esen, Çankırı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı Belediye Başkanı Esen AA'nın kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


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