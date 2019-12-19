Çankırı Belediye Başkanı Esen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çankırı Belediye Başkanı Esen, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Çankırı Belediye Başkanı Esen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Çankırı Belediye Başkanı Esen, AA'nın

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Esen, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğraflarına oy veren Esen, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını tercih etti.

Yarışmaya katılan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu ve seçmekte zorluk çektiğini belirten Esen, "Anadolu Ajansının düzenlediği fotoğraf yarışması, aslında bir yıl boyunca yaşanılanların özetidir. Fotoğrafların hepsini incelediğimde yaşanan olaylar bir bir aklıma geldi. Bütün fotoğraflar olağanüstü. Bu konuda Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İsmail Hakkı Esen, Mustafa Yalçın, Hüseyin Yıldız, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:46 Kaynak: AA
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