Çankırı Belediye Başkanı Esen, Erkek Boks Milli Takımı'na eşofman hediye etti - Son Dakika

Çankırı Belediye Başkanı Esen, Erkek Boks Milli Takımı'na eşofman hediye etti

27.01.2021 11:01
Çankırı Belediye Başkanı Esen, Erkek Boks Milli Takımı'na eşofman hediye etti, System.String[]

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'na kentlerinde kamp yaptığı dönemdeki eşofman sözünü yerine getirdi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'na kentlerinde kamp yaptığı dönemdeki eşofman sözünü yerine getirdi.

Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları için geçen yıl eylül ayında Çankırı'da kamp yapan Erkek Boks Milli Takımını ziyaret eden Esen, sporculara yanlarında olduğunu göstermek amacıyla eşofman sözü vermişti.

Esen, Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli takıma söz verdiği eşofmanları gönderdi.

Türkiye Boks Federasyonu Genel Koordinatörü İsmail Nazlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Olimpiyatlarda güzel sonuçlar almak istediklerini dile getiren Nazlı, "Tüm gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek ülkemize madalyalar getirmek. Artık madalya değil, madalyalar istiyoruz." dedi.

Nazlı, verilen desteklerin sporcuların motivasyonunu olumlu etkilediğini vurgulayarak, "Bakanlık, genel müdürlük ve federasyon olarak sporcularımızın her türlü ihtiyacını karşılıyoruz ancak halkımızın, belediye başkanlarımızın desteğini hissetmeleri onları ayrıca motive ediyor. Belediye Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Onların destekleriyle elimizden gelenin en iyisini yapıp ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli takım kaptanı Serhat Güler de takımda her şeyin yolunda olduğunu belirterek, "Takımımız çok iyi durumda, çok iyi hazırlanıyor. Çankırı Belediye Başkanımıza destekleri için çok teşekkür ediyorum. Çankırı'da çok güzel bir kamp olmuştu. Bizi çok güzel ağırladı. Bugün de bir sürprizi oldu. Bu destekler bizim için çok önemli, bizimle olduklarını bilmek bizi motive ediyor." diye konuştu.

Çankırı Orta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Çınar ise aynı zamanda Yıldız Kadın Boks Milli Takımı başantrenörü olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Sayın Belediye Başkanımızın eşofman hediyeleri vardı. Bugün onları takdim etmek için kampa geldik. Belediye Başkanımız, milli takımın yanında olduğunu hissettirmek amacıyla hediye gönderdi. Çankırı'da kamp yaptıkları zamanda da AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu ve AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik de ayakkabı hediye etmişlerdi. Çankırı'daki kamp döneminde her türlü desteği vermişlerdi."

İsmail Hakkı Esen, Çankırı, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çankırı Belediye Başkanı Esen, Erkek Boks Milli Takımı'na eşofman hediye etti - Son Dakika Spor


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