Son Dakika Haberleri: Çankırı Belediye Başkanlığını MHP Adayı Esen Kazandı

Çankırı Belediye Başkanlığını MHP Adayı Esen Kazandı

56 dakika önce

ÇANKIRI'da, resmi olmayan sonuçlara göre, MHP adayı İsmail Hakkı Esen, belediye başkanı seçildi.

Çankırı Belediye Başkanlığını MHP Adayı Esen Kazandı, System.String[]
ÇANKIRI'da, resmi olmayan sonuçlara göre, MHP adayı İsmail Hakkı Esen, belediye başkanı seçildi.

Çankırı'da MHP'nin adayı İsmail Hakkı Esen, resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Hüseyin Boz'un önünde seçimi kazanarak yeni başkan oldu. Evli ve 2 çocuk babası İbrahim Hakkı Esen (49) belediye önünde düzenlenen kutlama programına katıldı.

İSMAİL HAKKI ESEN KİMDİR?

İsmail Hakkı Esen, yükseköğrenimini 9 Eylül Üniversitesi'nde tamamladı. 35 yıldır Çankırı'da ticari alanda çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Esen, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde MHP'den belediye meclis üyeliğine seçildi. İbrahim Hakkı Esen, Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

- Çankırı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:14 Kaynak: DHA

Hüseyin Boz, İsmail Hakkı Esen, MHP, Çankırı, Güncel
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