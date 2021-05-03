Çankırı Belediyesi 608 ailenin iftar sofrasına sıcak yemek ulaştırıyor - Son Dakika

Çankırı Belediyesi 608 ailenin iftar sofrasına sıcak yemek ulaştırıyor

03.05.2021 15:25
Çankırı Belediyesi 608 ailenin iftar sofrasına sıcak yemek ulaştırıyor, System.String[]

Çankırı Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca her gün 608 ailenin evine sıcak yemek ulaştırılıyor.

Çankırı Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca her gün 608 ailenin evine sıcak yemek ulaştırılıyor.

Yerel esnafın destekleriyle hazırlanan yemekler, Belediye tarafından oluşturulan ekip tarafından 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi veya engelli vatandaşlara iftar öncesi sıcak bir şekilde götürülüyor.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik kapsamında kimsesiz, hasta, engelli ve yaşlı vatandaşların evlerine günlük sıcak yemek dağıtımı yapıldığını söyledi.

Belediye Sosyal Hizmetler Birimi'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan yüzlerce aileye yemeklerin iftar öncesinde ulaştırıldığını vurgulayan Esen, "608 ailenin faydalandığı hizmet ramazan ayı boyunca aksatılmadan devam edecek. Uygulamamızda vatandaşlarımızın zaruri ihtiyacını karşılarken diğer taraftan da sıkıntılı günler geçiren esnafımıza da elimizden geldiğince desteğimizi sürdürüyoruz." dedi.

Yemeklerde kullanılan malzemeleri özellikle yerel esnaftan temin etmeye çalıştıklarını ifade eden Esen, "Sıcak yemek hizmetimizde dağıtım yapan personelimiz de ramazan ayında en güzel yardımlaşma örneğini sergiliyor. Sadece hizmet ettiğimiz ailelerimiz değil, aynı zamanda onlara bu hizmeti veren çalışanlarımız da mutlu. Birbirimizi anlayarak, destek vererek zor günleri atlatacağız." diye konuştu.

İsmail Hakkı Esen, Engelli, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çankırı Belediyesi 608 ailenin iftar sofrasına sıcak yemek ulaştırıyor - Son Dakika


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