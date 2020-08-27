Çankırı Belediyesi aracılığıyla engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye ulaştırılıyor - Son Dakika

Çankırı Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi 4 aileye tekerlekli sandalye temin edildi.

Çankırı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, engelli vatandaşların yakınlarından gelen talep üzerine 4 aileye tekerlekli sandalye temin edildiği, son 8 yıl içinde de ihtiyaç sahibi 121 vatandaşa tekerlekli sandalye ulaştırıldığı belirtildi.

Salgın sürecinde Çankırı Belediyesinin sosyal belediyecilik faaliyetlerini vatandaşların ihtiyaçları üzerine yoğunlaştırdığı vurgulanan açıklamada, "Vatandaşların destek vererek bağışladığı tekerlekli sandalyeler, belediye aracılığı ile bedensel engeli bulunan vatandaşlara ulaştırılıyor. Son olarak engeli olan dört vatandaşın tekerlekli sandalye talebini yerine getiren Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, duyarlılıklarından dolayı Çankırı halkına teşekkür etti." ifadelerine yer verildi.