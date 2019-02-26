Çankırı Belediyesi Atık Su Kolektör Hatlarını Temizliyor

Çankırı Belediyesi, atık su kolektör hatlarının temizliğine başladı.

Çankırı Belediyesi, atık su kolektör hatlarının temizliğine başladı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, bahar aylarında muhtemel kanalizasyon baskınlarının önüne geçmeyi ve atık su kolektör hatlarının sağlıklı çalışmasını amaçlıyor.



Çankırı Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, şehir merkezindeki atık su kolektör hatlarını temizliyor. Kış mevsimi öncesinde hatlarda bir tıkanıklık yaşanmaması için gerçekleştirilen çalışmalar, şimdi de bahar aylarına hazırlık olarak yapılıyor. Çalışmanın birinci etabını ise Kastamonu, Adnan Menderes, Tevfik Fikret ve Şehit Uğur Hiçyılmaz Caddeleri ile Çevik Sokak'ta bulunan atık su kolektör hatları oluşturuyor. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, yaklaşık 3000 metrelik güzergahta yürütülen temizlik çalışmalarında kombine kanal açma aracının kullanıldığını belirterek temizlik çalışmalarının ilk bölümünün iki hafta içerisinde tamamlayacaklarını kaydetti. Boz, atık su kolektör hatlarında yapılan temizliğin diğer alanlarda da gerçekleştirileceğini ifade etti. - ÇANKIRI

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