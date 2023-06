Çankırı Belediyesi, "Kentimi Geziyor, Kendimi Tanıyorum" projesini başlattı

Projenin ilk etabında şehri gezen çocuklar oldu. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çocuk Meclisi, yaz tatilinin son haftalarını şehir turuna ayırdı.

Tanıtım için başlatılan "Kentimi Geziyor, Kendimi Tanıyorum" projesi kapsamında Çocuk Meclisi üyeleri, aileleri ile birlikte Çankırı'nın tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Kent ve tarih bilincini geliştirmek, kültürel değerleri yerinde incelemek ve bu mirası koruyarak geleceğe taşımak amacı ile başlatılan kültür gezisinin durakları Yer Altı Tuz Şehri, Buğday Pazarı (Hazımiye) Medresesi, Çivitçioğlu Medresesi, Tarihi Çamaşırhane, Ferit Akalın Radyo ve İletişim Evi, Çankırı Kalesi ve Sultan Süleyman Cami oldu. Projenin ilk gününde belediye otobüsü ile rehberler eşliğinde şehri turlayan çocuklar, aileleri ile birlikte farklı bir gün geçirirken gezi alanları ile ilgili bilgi de aldı.

Tüm vatandaşlara açık olan kültür gezisine katılmak isteyenlerin Belediyenin 6. katında bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne şahsen veya 212 14 00/1603 telefon numarasından kayıt yaptırabilirler. Kayıt yaptıranların sayısı en az 20'ye ulaştığında şehir turu düzenlenmekte.

Pandemi sürecinde halkın psikolojik yönden zor günler geçirdiğini belirten Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Kurallara uyarak sosyal hayatımızı bir yerden yakalayabilmeliyiz. Sağlığımız her şeyin önünde elbette, ama sosyal ortamlardan uzaklaştığımız her an ruh sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Kurallarımızı aksatmadan sosyal projelerimizi kontrollü gerçekleştiriyoruz. Son dönemde çocuklarımıza yönelik yaptığımız projelerimiz onlara çok iyi geldi. Çocuklardan başladığımız kültür gezimiz kapsamında büyüklerimize de nefes aldırmak istiyoruz. " dedi.

