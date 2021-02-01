Çankırı Belediyesi koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor - Son Dakika

Çankırı Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan hastaların yaşadıkların apartmanların dezenfekte edildiği belirtildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince periyodik olarak çöp ve atıkların temizliği, sokak temizlik çalışmalarının gerçekleştirildiği anlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İl Hıfzıssıhha Kurulunca belirlenen binaların girişleri, katları, asansör içleri, hane kapıları, zilleri ve merdiven boşlukları Çankırı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından virüs ve bakterilere karşı etkili malzemeler ile temizleniyor. Hijyen çalışmaları, test sonucu pozitif çıkan ve evde karantinaya alınan hastaların yaşadıkları binalarda yapılıyor."